Jak wprowadzić nowoczesne metody zarządzania personelem w firmie?

Pracodawcy dobrze wiedzą, że z pracownikami bywa różnie. Relacja szef-pracownik często bywa trudna, jednak nie oznacza to, że nie idzie się dogadać. Szczególnie że współcześnie panuje nieco inny model zarządzania niż jeszcze kilka lat temu. Teraz stawia się na wzajemne zaufanie i szereg benefitów pracowniczych, których zadaniem jest wzbudzenie motywacji i zachęcenie pracowników do efektywnej pracy. Mimo to często słyszymy także o głośnych przypadkach mobbingu lub toksyczności w miejscu pracy. Jak zatem nie dopuścić, aby takie zachowania miały miejsce w Twojej firmie? Jak sprawić, aby pracownicy sami zgłaszali się do pracy?

Kieleckie firmy - czy potrafią zarządzać personelem?

Firmy z siedzibą w Kielcach świetnie się rozwijają. Nie tylko w sektorze biznesowym, ale także w sektorze zasobów ludzkich. coraz więcej firm wprowadza bowiem integracje zespołowe, benefity pozapłacowe lub elastyczne podejście do pracy zdalnej. Zdarzają się jednak przypadki, w których pracodawcy nie za bardzo wiedza, jak odnaleźć się na rynku pracownika w XXI wieku.

Mimo że są to przypadki sporadyczne, to jednak co jakiś czas w mieście słychać głośne afery dotyczące mobbingu lub zwolnień przeprowadzonych z nieposzanowaniem pracownika. Warto pamiętać także, że nie wszystkie niedozwolone zachowania ze strony kierownictwa lub innych pracowników wypływają na światło dzienne. Część osób boi się głośno mówić o tym, co spotyka lub spotkało w pracy. Na szczęście coraz głośniej mówi się o mobbingu i powstaje szereg akcji społecznych nagłaśniających ten problem, jak chociażby działalność prowadzona przez portal GoWork.pl.

Jak sprawić, żeby ludzie chcieli u Ciebie pracować?

Jeśli nie chcesz mieć problemu z rekrutacją i z liczbą chętnych osób do pracy musisz koniecznie zadbać o pozytywny wizerunek firmy na rynku pracy. Jak to zrobić? Publikuj klarowne i treściwe ogłoszenia o pracę, zadbaj o miłe doświadczenie kandydata, prowadź rekrutację w sposób przejrzysty i informuj wszystkich kandydatów o ich postępach. Zadbaj także o pracowników, którzy już pracują w Twojej firmie. Doceniaj lojalnych specjalistów i wspieraj młode talenty, realizując ich pomysły.

Jedną z ważniejszych rzeczy, jest także feedback. To narzędzie, które może dostarczyć Ci masy przydatnych informacji nie tylko o nastrojach w firmie, ale także o samym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Pracownicy, którzy na co dzień borykają się z pewnymi problemami, mogą podrzucić Ci kilka przydatnych pomysłów, jak usprawnić poszczególne procesy. Warto ich wysłuchać.

Employer branding nie taki trudny

Czy empolyer branding jest trudny? Absolutnie nie! Wystarczy po prostu podchodzić do pracowników z szacunkiem i zaufaniem. Oczywiście niektórzy pracodawcy mają złe doświadczenie z nielojalnymi pracownikami, nie oznacza to jednak, że każdy zespół będzie zachowywał się w ten sam sposób.

Warto też pamiętać, że profesjonalny employer branding nie polega wcale na tym, aby nie sprawować kontroli w firmie. Chodzi w dużej mierze o to, aby pracownicy mieli swobodę, jednak jednocześnie musi panować racjonalny i klarowny podział obowiązków oraz wyznaczona odpowiedzialność i zależność między podwładnymi a liderami. Jeśli każdy wie, co ma robić i do kogo zwrócić się w przypadku problemu, wtedy firma działa jak dobrze naoliwiona maszyna.

Na co zwrócić uwagę w komunikacji firmowej?

Komunikacja wewnętrzna w firmie to podstawa. Jak to zrobić, aby pracownicy nauczyli się rozmawiać między sobą i z liderami o sprawach firmowych? Musisz stworzyć przestrzeń, która umożliwi swobodną wymianę myśli i zaowocuje burzą mózgów. Pozwól wypowiadać się każdemu na zebraniach firmowych i nie zawstydzaj nikogo, jeśli dany pomysł Ci się nie spodoba. Pilnuj także, aby nie dochodziło do toksycznych zachowań pomiędzy pracownikami - nawet na równych szczeblach firmowych. Dbanie o dobrą atmosferę w pracy to także zadanie szefa, który odpowiedzialny jest za tworzenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Artykuł sponsorowany