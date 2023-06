Kondycja rynku pracy w Kielcach — lokalne możliwości zawodowe

Burze w całej Polsce! Grad, podtopienia, zalane ulice. To nie koniec, są kolejne ostrzeżenia. Sprawdź, gdzie jest burza

W stolicy województwa świętokrzyskiego przemysł i budownictwa są niemal tak samo rozwinięte, co sektor usługowy. Obie branże zajmują kolejno około 24 i 24,6 proc. lokalnej struktury zatrudnienia, a tym samym zapewniają prawie połowę wszystkich funkcjonujących tu miejsc pracy. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują również, że niewielki odsetek Kielczan prowadzi działalność finansową oraz rolniczą. Miasto przyciąga tysiące pracowników zamieszkujących również okoliczne miejscowości.

Jeszcze w 2021 roku rynek zatrudnienia w Kielcach był atrakcyjny dla co najmniej 16,5 tys. osób, które decydowały się dojeżdżać do pracy w stolicy województwa świętokrzyskiego. Główny Urząd Statystyczny podaje również, że w Kielcach sukcesywnie wzrasta przeciętne miesięczne wynagrodzenie, choć te wciąż dalekie jest tu od tak zwanej średniej krajowej. Podczas gdy statystyczny Polak zarabia około 7,5 tys. zł brutto miesięcznie, mieszkańcy Kielc mogą przeciętnie liczyć na około 5,8 tys. zł brutto miesięcznie.

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że w kwietniu 2023 roku stopa bezrobocia w mieście wyniosła 4,5 proc. To wynik, który może napawać optymizmem wszystkich pracowników szukających zatrudnienia w stolicy województwa świętokrzyskiego. Cały region notuje bowiem znacznie wyższy wskaźnik poziomu bezrobocia, wynoszący 7,8 proc., a stosunek osób pozostających bez zatrudnienia do wszystkich mieszkańców w wieku produkcyjnym jest tu również niższy, niż w skali ogólnopolskiej (5,2 proc.).

Potrzebni absolwenci szkół branżowych

Statystyki dotyczące bezrobocia wydają się dogodne dla pracowników, ale są gorsze dla lokalnych pracodawców, którzy mają coraz mniejszy wybór kandydatów odpowiednich do podjęcia pracy. Rynek w Kielcach należy do pracownika i wiele firm, zwłaszcza z kilku konkretnych sektorów, ma spore problemy ze skompletowaniem kadr. Kandydatów trzeba przyciągać m.in. atrakcyjnymi benefitami, podnoszeniem wynagrodzeń czy oferowaniem w pełni zdalnej pracy.

Deficyty pracowników w Kielcach w 2023 roku widać przede wszystkim w kilku konkretnych grupach zawodowych. To właśnie nich odpowiednio wykwalifikowane osoby mogą liczyć tu na wiele atrakcyjnych ofert zatrudnienia, liczne możliwości podjęcia pracy dodatkowej, tak zwanej pracy od zaraz czy negocjowania wyższych zarobków i dogodniejszych warunków. Na portalach takich jak GoWork przeważają dziś ogłoszenia z Kielc kierowane m.in. do różnych pracowników technicznych.

Poszukiwani są fachowcy z uprawnieniami do pracy przy konkretnych maszynach itp. Ceniona jest szeroka wiedza i doświadczenie idące w parze z doświadczeniem. W dobrej sytuacji na rynku pracy w Kielcach są dziś absolwenci techników branżowych i innych szkół profilowanych, którzy zdobywają takie zawody jak np. elektryk, lakiernik samochodowy czy spawacz. Głęboki deficyt pracowników technicznych widać nie tylko w Kielcach, ale na terenie całego kraju, co więcej — nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała się zmienić w następnych latach.

Dla kogo nie ma pracy w Kielcach?

Badanie “Barometru Zawodów” wskazuje również, że w stolicy województwa świętokrzyskiego bardzo potrzeba osób gotowych i chętnych do podejmowania pracy w dziedzinie transportu i gospodarki magazynowej. To jeden z sektorów, w którym bardzo dynamicznie rosną wynagrodzenia pracownicze. Wszystko dzięki nieustannemu rozwojowi tej branży w Polsce oraz ciągle obecnemu deficytowi m.in. magazynierów czy kierowców zawodowych.

Najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy w Kielcach nie powinni mieć także różni przedstawiciele lokalnej ochrony zdrowia. To jednak koniec zawodów, w których czeka tu pewne zatrudnienie. W pozostałych profesjach konkurencja na rynku jest znacznie większa i o każdą umowę trzeba powalczyć. Na niektórych stanowiskach otrzymanie jakiejkolwiek propozycji może być jednak wręcz niemożliwe.

Według badania “Barometru Zawodów” w Kielcach na próżno dziś szukać ofert pracy dla ekonomistów, filozofów, historyków, politologów, kulturoznawców, pracowników biur podróży i obsługi turystycznej oraz specjalistów technologii żywności i żywienia. Lokalny rynek jest przesycony właśnie tymi specjalistami, a pracodawcy nie są w stanie stworzyć dla nich adekwatnej liczby miejsc zatrudnienia.

