Lotto zwycięzca i boska interwencja - o to modlili się w Skarżysku-Kamiennej

Nie do wiary!

W skarżyskim kościele stanął baner LOTTO. Internauci są bezlitośni

W Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej dziś na Mszy Świętej odbył się koncert kolęd wykonaniu Zespołu Muzycznego "Arco" i Scholi parafialnej. Jednak to, co wzbudziło największe zainteresowanie internautów, to baner... Totalizatora Sportowego, ustawiony z lewej strony ołtarza, który miał być sponsorem wspomnianego koncertu.

- Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej już nie raz pokazała, że nawet ksiądz się za pieniądze modli ale sytuacja z dziś to już TRAGEDIA!!!!! Sponsorem Mszy Świętej był Totalizator Sportowy Lotto. Ciekawe czy ksiądz proboszcz zgodził się ustawić banery za „Bóg zapłać” czy pokaźną kwotę. Ciekawe co o tym myśli biskup ordynariusz oraz Kuria Diecezjalna. Diecezja Radomska - brzmi wpis na Spotted: Skarżysko- Kamienna.

Internauci nie zostawili suchej nitki na parafii, a ta szybko usunęła relację zdjęciową z koncertu.

Na dzisiejszej mszy, zostały wylosowane następujące ewangelie...

Już dawno powiedziałem, że w kościele Bóg nie mieszka. To tylko gmach do robienia pieniędzy i uprawiania różnych paskudnych czynności...

A zdrapkę za 2 złote rzucone na tacę dostanę?

Czy to był sponsorowany koncert czy msza, to nie istotne, to nie jest miejsce dla takiego baneru reklamowego

Tu ewidentnie coś nie gra....nie gra się w Lotto w Kościele

Od dziś po mszy będzie proponowane parafianom granie w totolotka. Kupony można nabyć u proboszcza. Za dodatkową opłatą możliwość poświęcenia kuponu. 50% ewentualnej wygranej pójdzie na tacę. Wszystkim uczestnikom tej zabawy życzymy wygrania miliona!

Tak internauci komentują "sprawę" baneru ustawionego w kościele. O komentarz poprosiliśmy Totalizator Sportowy. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.

