i Autor: materiały prasowe Mocny początek nowego roku. Ponad 10 tys. nowych aut Toyoty na polskich drogach. Corolla niekwestionowanym liderem!

Toyota rozpoczyna czwarty rok z rzędu na pozycji lidera polskiego rynku. W styczniu zarejestrowano 10 341 samochodów osobowych i dostawczych marki, co jest wynikiem o 24% lepszym niż w pierwszym miesiącu ubiegłego roku. Co więcej, Toyota zarejestrowała więcej samochodów niż trzy kolejne marki w zestawieniu razem wzięte, a obecnie co piąte nowe auto, które wyjeżdża na polskie drogi, to właśnie Toyota.