Wyniki wyborów do sejmiku województwa świętokrzyskiego. Zwycięża PiS, Renata Janik rekordzistką!

Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do sejmiku wojewódzkiego uzyskało największe, bo 42-procentowe poparcie. Partia Jarosława Kaczyńskiego zyskała w Świętokrzyskiem 16 z 30 możliwych do uzyskania mandatów, co daje jej możliwość dalszego rządzenia w sejmiku.

Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe) zdobyła 21,71 procent poparcia (7 mandatów), natomiast Koalicja Obywatelska miała 18,72 procent, co dało jej 6 mandatów. Jedno miejsce do sejmiku zdobyła Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.

Indywidualnie najwięcej głosów - 43 381 - zdobyła Renata Janik z Prawa i Sprawiedliwości, dotychczasowa wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Podział mandatów do sejmiku województwa świętokrzyskiego

Prawo i Sprawiedliwość - 16 mandatów

Magdalena Zieleń (Ostrowiec Świętokrzyski) - 17 436 głosów

Grzegorz Socha (Milczany, powiat sandomierski) - 8 611

Paweł Krakowiak (Staszów) - 5856

Marek Strzała (Staszów) - 7357

Andrzej Bętkowski (Skarżysko-Kamienna) - 15 439

Andrzej Pruś (Starachowice) - 9981

Marcin Piętak (Skarżysko-Kam.) - 3628

Renata Janik (Zagnańsk, powiat kielecki) - 43 381

Łukasz Jabłoński (Kielce) - 4418

Mieczysław Gębski (Długojów, powiat kielecki) - 3915

Sławomir Gierada (Kielce) - 3361

Kazimierz Mądzik (Kielce) - 3430

Marek Bogusławski (Prząsław, powiat jędrzejowski) - 17 989

Grzegorz Cepil (Brzostków, powiat buski) - 6259

Anita Koniusz (Pińczów) - 8815

Małgorzata Gusta (Januszewice, powiat włoszczowski) - 5899

Trzecia Droga - 7 mandatów

Andrzej Swajda (Sulisławice, powiat sandomierski) - 9138

Arkadiusz Bąk (Ostrowiec Świętokrzyski) - 6662

Jerzy Materek (Suchedniów) - 4964

Piotr Żołądek (Łabędziów, powiat kielecki) - 6236

Henryk Milcarz (Zabłocie, powiat kielecki) - 5087

Krystian Jarubas (Błotnowola, powiat buski) - 14 307

Jolanta Tyjas (Nieznanowice, powiat włoszczowski) - 5937

Koalicja Obywatelska - 6 mandatów

Jolanta Madioury (Ćmielów) - 8135

Jan Maćkowiak (Skarżysko-Kam.) - 9072

Waldemar Wrona (Bilcza, powiat kielecki) - 5103

Gerard Pedrycz (Kielce) - 9529

Renata Gruszczyńska (Mójcza, powiat kielecki) - 10 034

Wojciech Zwierzchowski (Jędrzejów) - 5200

Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 1 mandat

Katarzyna Suchańska (Kielce) - 14 137