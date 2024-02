Rynek pracy w Kielcach – na kogo jest najbardziej otwarty?

Na co wydał pół miliona?

Czym charakteryzuje się kielecki rynek pracy? Na jakie warunki zatrudnienia mogą liczyć tutejsi pracownicy? W jakich zawodach najłatwiej można zdobyć pracę? Ile wynosi stopa bezrobocia i średnie wynagrodzenie w Kielcach? Gdzie najlepiej szukać intratnych ofert zatrudnienia? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym materiale.

Praca w Kielcach – warunki zatrudnienia i charakterystyka rynku

Praca w Kielcach jest przystępna zarówno dla tych osób, które dopiero chcą rozpocząć tu zawrotną karierę, jak i dla tych, którzy zastanawiają się nad najkorzystniejszym przebranżowieniem. Dobrą kondycję ekonomiczną Kielc potwierdza zarówno stosunkowo niska stopa bezrobocia, wynosząca tu zaledwie 4,7%, jak i średnie wynagrodzenie, które wzrastając dynamicznie w skali roku wynosi tu już blisko 6 400 złotych brutto miesięcznie.

Warto pamiętać o fakcie, że średnie wynagrodzenie w Kielcach jest oczywiście niższe od średniej krajowej, jednak na ten fakt wpływa wyłącznie struktura zatrudnienia w regionie. Nie ma ona jednak żadnego wpływu na proponowane przez tutejszych przedsiębiorców warunki pracy, które są bardzo dobre.

Podstawę zatrudnienia każdorazowo stanowi umowa o pracę, zaś umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, są niezwykle rzadko spotykane. Kandydaci mogą liczyć także na szereg benefitów pozapłacowych, które w sposób znaczący wpłyną na ich komfort i poczucie przynależności do firmy. Wśród najpopularniejszych wyróżnia się takie jak prywatna opieka medyczna, systemy kafeteryjne, rozmaite kursy i szkolenia czy paczki świąteczne.

W Kielcach możliwa jest także praca dorywcza, z której uroków korzystają przede wszystkim studenci i emeryci. Rosnącą od wielu lat popularnością cieszy się również praca zdalna, która wbrew stereotypom nie jest już zarezerwowana wyłącznie dla sektora IT czy marketingu, ale proponuje się ją wszędzie tam, gdzie zakres obowiązków umożliwia wykonywanie pracy z domu – przykład może stanowić sektor finansowy czy administracja. W niektórych przypadkach możliwa jest także praca hybrydowa.

Zawody deficytowe w Kielcach – gdzie najłatwiej zdobędziesz pracę?

Barometr Zawodów publikuje okresowe raporty dotyczące ilości zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jakie występują w danym regionie. Jest to niezwykle wartościowa informacja nie tylko dla osób które aktualnie poszukują zatrudnienia, ale również dla tych, którzy zastanawiają się nad przebranżowieniem i poprowadzeniem swojej kariery w najkorzystniejszy sposób.

Wedle danych przedstawianych w raporcie, zdecydowanie najłatwiej pracę będą mogły zdobyć osoby zainteresowane zatrudnieniem w branży budowlanej i produkcyjnej. W ramach wymienianych przez raport profesji możemy przeczytać o takich zawodach jak: elektryk, elektromechanik, krawiec, cieśla, stolarz, brukarz, betoniarz, murarz, tynkarz, czy po prostu pracownik fizyczny.

Znaczna ilość ofert zatrudnienia dotyczy takich sektorów jak medycyna, edukacja, finanse czy zarządzanie. Na brak ofert pracy nie powinni narzekać również ci, którzy poszukują zatrudnienia w sektorze handlowo-usługowym czy gastronomii. Pracę możemy szukać również w sektorze IT czy marketingu, a możemy to robić tym skuteczniej, im bardziej nastawieni jesteśmy na pracę zdalną.

Najnowsze oferty pracy w Kielcach – gdzie ich szukać?

Jeżeli zależy Ci na szybkim zdobyciu zatrudnienia w Kielcach, to najlepszym co możesz zrobić będzie skorzystanie z jednego z serwisów ogłoszeniowych, takich, jak na przykład GoWork.pl. To właśnie tam najlepsze oferty pracy w Kielcach pojawiają się najprędzej i najliczniej, pozwalając obu zainteresowanym stronom na przyspieszenie procesu rekrutacji nawet o kilka tygodni.

Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz skorzystać także z innych opcji – nieco bardziej tradycyjnych. Wymienić w tym zakresie możemy Powiatowy Urząd Pracy, agencje zatrudnienia tymczasowego, czy nawet osobistą wizytę w docelowym zakładzie pracy i złożenie w nim swojego CV. Żadna z opcji nie będzie jednak w stanie zapewnić nam takiej skuteczności jak pierwsza z opisywanych metod.

Artykuł sponsorowany