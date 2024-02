i Autor: Magda Ehlers / CC0 / pexels.com To "najstarszy" region w Polsce. Prawie co trzeci mieszkaniec to senior

Statystyki nie są optymistyczne

To "najstarszy" region w Polsce. Prawie co trzeci mieszkaniec to senior

SES 11:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nie jest tajemnicą, że polskie społeczeństwo starzeje się w bardzo szybkim tempie. Wśród nas żyje coraz więcej osób w podeszłym wieku, co nie rokuje dobrze na przyszłość. Sytuacja różni się w zależności od regionu, jednak to właśnie w tym województwie to zjawisko jest najbardziej zauważalne. Gdzie w Polsce żyje najwięcej osób starszych? Wyjaśniamy.