Trzymał 34 psy w klatkach dla ptaków! 69-latek odpowie za znęcanie się nad zwierzętami

Trzymał 34 psy w klatkach dla ptaków i królików. 69-latek odpowie za znęcanie się nad zwierzętami

Wychudzone, przestraszone i trzymane w okrutnej ciasnocie. Taki los zgotował kilkudziesięciu swoim psom 69-latek z gminy Chmielnik w woj. świętokrzyskim. W czwartek, 11 maja na posesję mężczyzny wkroczyli kieleccy policjanci wspólnie z przedstawicielami fundacji zajmującej się ochroną zwierząt. Znaleźli tam aż 34 psy przetrzymywanie w strasznych warunkach. 69-letni właściciel trzymał zwierzęta w klatkach dla... ptaków i królików. Psy zostały uwolnione i przekazane do zbadnaia weterynarzom. 69-letniemu właścicielowi czworonogów za znęcanie się nad zwierzętami grozi do trzech lat więzienia, a w przypadku stwierdzenia znęcania ze szczególnym okrucieństwem nawet do 5 lat.

Zwierzęta były także bite? "W ocenie biegłego każdy z psów znaleziony na miejscu był zastraszony"

"Na miejscu policjanci zastali 69-latka, który w klatach do przechowywania ptactwa, czy królików przetrzymywał wychudzone psy. Na posesji w różnych pomieszczeniach i klatkach policjanci wraz z pracownikami fundacji znaleźli 34 psy różnych ras. Znalezione zwierzęta zostały poddane oględzinom z udziałem biegłego z zakresu psychologii zwierząt. W ocenie biegłego każdy z psów znaleziony na miejscu był zastraszony, co mogło świadczyć o tym, że ich właściciel mógł stosować wobec nich przemoc” – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej mł.asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

