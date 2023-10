Wybory 2023 w Świętokrzyskiem. Incydent wyborczy w Suchedniowie, karta referendalna w koszu!

Tragiczny wypadek w Lubieni. Pijany kierowca zabił ciężarną Dominikę. Prawomocny wyrok dla Daniela C.

Obrzydliwe, co robił przy dzieciach nagi mężczyzna w swoim BMW

Co ustalili?

Wybory parlamentarne 2023. W Kielcach doszło do incydentu wyborczego w internecie?

Cała sytuacja w jednym z lokali wyborczych, który znajdował się w ośrodku kultury w Suchedniowie (powiat skarżyski) miała miejsce w niedzielę 15 października około godziny 13.

- Mężczyzna, który przybył do lokalu na głosowanie, chciał zwrócić kartę referendalną. Pracownica komisji w tym momencie była zajęta, ponieważ obsługiwała inną osobę. Wyborca miał wtedy zmiąć dokument i wyrzucić go do kosza - informuje podkomisarz Jarosław Gwóźdź, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Stróże prawa badają okoliczności tego zdarzenia.