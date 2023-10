Wybory 2023 w Świętokrzyskiem. Oto nowi posłowie! Komu przypadły mandaty?

W wyborach do Sejmu, w okręgu numer 33, który obejmował całe województwo świętokrzyskiego, wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 47,07 procent głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska (20,93 procent), na podium znalazła się także Trzecia Droga (Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 Szymona Hołowni), która uzyskała 13,80 procent. Frekwencja w województwie wyniosła 71,09 procent.

Więcej o wynikach głosowania w Świętokrzyskiem piszemy tutaj: Wybory 2023. Koalicja pokonała PiS w Kielcach! Sprawdź wyniki w Świętokrzyskiem

Podział mandatów w Świętokrzyskiem

Według wyliczeń w okręgu numer 33 PiS dostałoby 8 mandatów do Sejmu, Koalicja Obywatelska 4, Trzecia Droga 2, Nowa Lewica i Konfederacja po 1. Mandaty otrzymają następujący kandydaci:

Prawo i Sprawiedliwość

Jarosław Kaczyński - otrzymał 177 228 głosów

Anna Krupka - 39 854

Agata Wojtyszek - 15 405

Krzysztof Lipiec - 14 962

Bartłomiej Dorywalski - 9 696

Andrzej Kryj - 6 968

Michał Cieślak - 5 629

Mariusz Gosek - 5 309

Koalicja Obywatelska

Marzena Okła-Drewnowicz - 64 990

Roman Giertych - 23 622

Artur Gierada - 16 878

Lucjan Pietrzczyk - 5 826

Trzecia Droga

Czesław Siekierski (PSL) - 21 916

Rafał Kasprzyk (Polska 2050) - 10 907

Nowa Lewica

Andrzej Szejna - 17 961

Konfederacja

Michał Wawer - 18 300

Zatwierdzoną listę nowych posłów poznaliśmy we wtorek 17 października, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów. Do końca ważyły się losy jednego mandatu - otrzymał go wyżej wymieniony Lucjan Pietrzczyk z Koalicji Obywatelskiej, kosztem Zbigniewa Koniusza z PiS, obecnego wojewody świętokrzyskiego.

Nowi i "starzy" posłowie ze Świętokrzyskiego

Nowymi twarzami w Sejmie z tego okręgu będą: Roman Giertych (startował z ostatniego, 32 miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w regionie), Michał Wawer z Konfederacji oraz Rafał Kasprzyk (Trzecia Droga).

Z PiS mandaty zdobędą dotychczasowi świętokrzyscy posłowie: Anna Krupka, Agata Wojtyszek, Michał Cieślak, Krzysztof Lipiec, Andrzej Kryj i Mariusz Gosek oraz Bartłomiej Dorywalski, z Koalicji Marzena Okła-Drewnowicz i Artur Gierada, z PSL Czesław Siekierski (teraz Trzecia Droga), z Lewicy Andrzej Szejna. Lucjan Pietrzczyk z KO był już posłem w latach 2011-15.

