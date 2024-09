Dla dzieci i dla dorosłych. Niesamowite atrakcje na moście w Siekierkach

Półtoraroczny chłopczyk wpadł do przydomowego basenu. Jest w stanie krytycznym

To była niesamowita atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Na moście w Siekierkach odbył się niesamowity plener malarski pod okiem utalentowanej instruktorki Małgorzaty Szałek. Dwie godziny później zorganizowano plener fotograficzny - uczestnicy mieli okazję do nauczenia się kilku trików niezbędnych do powstawania wyjątkowych zdjęć i podzielenia się z innymi uczestnikami wspólną pasją fotograficzną. Wydarzenia zostały zorganizowane w ramach programu #Społecznik.

Wyjątkowe wydarzenia odbyły się w niedzielę, 1 września na moście Siekierki – Neurüdnitz i zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Oderside.

Plener malarski odbył się pod okiem utalentowanej instruktorki Małgorzaty Szałek. Uczestnicy mieli zapewnione sztalugi, płótna, farby i pędzle. Zajęcia były przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywały zapisy. Już po kilku minutach można było dostrzec, jak wiele uwagi i poświęcenia wymaga stworzenie pięknego obrazu!

Niedługo później zorganizowano plener fotograficzny przy użyciu... smartfonów. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję do nauczenia się kilku trików niezbędnych do powstania wyjątkowych zdjęć i podzielenia się z innymi uczestnikami wspólną pasją fotograficzną. Instruktor Chris Scarlat zdradził jak korzystać z inspirującej lokalizacji do tworzenia pięknych portretów i fotografii natury przy użyciu smartfona.

„Pionierski program w Polsce”

Program Społecznik umożliwia organizacjom pozarządowym oraz współpracującym z NGO’sami grupom nieformalnym organizację ciekawych przedsięwzięć na Pomorzu Zachodnim. Od 2017 r. do tej pory, dzięki zaangażowaniu oraz aktywności lokalnych środowisk przeprowadzono ponad 4000 inicjatyw w całym województwie.

– Program Społecznik daje szansę wszystkim, którzy chcą działać lokalnie na Pomorzu Zachodnim. Pokazuje, że bez nakładu dużych środków finansowych można realizować wiele ciekawych inicjatyw, a tym samym budować relacje między mieszkańcami, organizować integracyjne spotkania, rozwijać zainteresowania podczas tematycznych warsztatów, pomagać innym. Jestem dumny, że udało nam się zbudować taki pionierski system grantowy w Polsce, dający szansę aktywnym osobom z naszego województwa. Gratuluję państwu ciekawych pomysłów i dobrych projektów, a mieszkańców zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniach firmowanych tym programem. To sprawdzona marka – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

To nie koniec propozycji. Po więcej informacji i ciekawych zaproszeń warto zajrzeć do mediów społecznościowych. Społeczniczki i Społecznicy do zapraszania na wydarzenia wykorzystują takie hashtagi jak: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR. Na portalu Facebook warto też obserwować profile: Program Społecznik oraz Pomorze Zachodnie

Program Społecznik jest finansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Roczny budżet Programu Społecznik 2022-2024 to blisko 3 mln zł, a środki przyznawane są w dwóch otwartych naborach wniosków. Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

Wyniki tegorocznego naboru i lista dofinansowanych projektów z Programu Społecznik 2022 – 2024 można sprawdzić tutaj: https://spolecznik.karrsa.eu/ oraz https://wws.wzp.pl/aktualnosci/program-spolecznik

Materiał Sponsorowany