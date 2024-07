To polskie miasto może znaleźć się pod wodą. Eksperci nie zostawiają żadnych złudzeń

To apokalipsa!

Co tam się wydarzyło?

Do ośrodka wypoczynkowego pod Darłowem przyjechała 6-osobowa rodzina głuchoniemych. Wraz z nimi przyjechał dobry znajomy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa mężczyzny. Na miejscu wynajęli piętrowy domek. Wszyscy wspólnie biesiadowali do późnego wieczora, spożywali alkohol po czym rozeszli się do swoich pokoi.

W pokoju z pokrzywdzonym został 76-letni Jan. To co się dalej wydarzyło, zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu widać jak podejrzany zapala światło w pokoju, a w ręku trzyma bardzo duży nóż i wykonuje nim gwałtowne ruchy. Następnie ucieka przez okno.

Ranny mężczyzna ostatkiem sił wdrapał się na piętro gdzie obudził swoich znajomych, którzy z racji swojej niepełnosprawności nie mogli usłyszeć, co wydarzyło się w tym samym domu. W języku migowym tłumaczył, co się stało. Ciężko ranny trafił do szpitala w Słupsku. Reporterowi "Super Expressu" udało się ustalić, że pokrzywdzony miał na ciele kilkanaście ran kłutych i złamane kości twarzoczaszki.

Sprawa jest rozwojowa. Ze względu na to, że mężczyzna może być niebezpieczny, sławieńska prokuratura zdecydowała się na upublicznienie jego wizerunku.

Poszukiwanym jest mieszkaniec woj. śląskiego, 76-letni Jan Domin.

- Jeszcze w środę zostanie za nim wydany list gończy - mówi "Super Expressowi" prokurator Anna Grabowska z Prokuratury Rejonowej w Sławnie.

Poszukiwany Jan Domin - rysopis:

Mężczyzna jest głuchoniemy, ma około 170 cm wzrostu, średniej budowy ciała, włosy krótkie, siwe. Nosi okulary, najprawdopodobniej ubrany był w koszulę na krótki rękaw, w kratę, spodenki czarne, długości 3/4, ciemne skarpety i klapki.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania osoby podejrzanej prosimy kierować do Komisariatu Policji w Darłowie na ul. Rzemieślniczej 48, tel. 47 78 43 311, lub Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, na ul. Polanowskiej 45d, tel. 47 78 43 511, lub 512, nr alarmowe 112.

