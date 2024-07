Przypomnijmy, we wtorek, 2 lipca, do koszalińskiego szpitala trafił 6-miesięczny chłopiec. Mały Kacperek na co dzień przebywał pod opieką 27-letniego ojca, gdyż 25-letnia matka przebywa obecnie w zakładzie karnym za kradzieże, uszkodzenie mienia i posiadanie narkotyków. Gdy szedł do pracy, zostawiał synka pod opieką opiekunki. Gdy opiekująca się maluszkiem kobieta zauważyła na jego ciele siniaki, zabrała go do przychodni. Stamtąd chłopiec natychmiast trafił do szpitala, gdzie lekarze zdiagnozowali u dziecka pęknięcie podstawy czaszki. Na szczęście stan chłopca oceniany jest jako dobry. Jego życie nie jest zagrożone.

27-letni ojciec dziecka został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się nad dzieckiem. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Tłumaczył, że dziecko płakało i nie mógł sobie poradzić z jego uspokojeniem. Zdenerwował się i uderzył swojego synka pięścią w główkę.

"Sprawiał wrażenie bardzo ułożonego"

Mieszkańcy osiedla, na którym doszło do dramatycznych zdarzeń, nie mogą uwierzyć w to, co się stało.

- Miałem okazję widzieć kilka razy ojca z dzieckiem. Sprawiał wrażenie bardzo ułożonego - mówi reporterowi "Super Expressu" pan Mikołaj. - Człowiek sprawiał wrażenie bardzo cichego nigdy nie przeklinał. Zawsze kulturalny. Pierwszy na klatce "dzień dobry" powiedział.

Sąsiad mężczyzny dodaje, że nic nie wskazywało na to, by mogło dojść do takiego dramatu.

Ta sytuacja to zaskoczenie, nie wyglądał na człowieka zdolnego do czegoś takiego - podkreśla mężczyzna.

Pawłowi H. za zarzucane czyny grozi nawet do 8 lat za więziennymi murami.

i Autor: Domin Ojciec skatował malutkiego Kacperka. Sąsiedzi w szoku. "Nie wyglądał na człowieka zdolnego do czegoś takiego"

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Dalej