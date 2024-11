Mikołajkowa moc atrakcji dla dzieci i młodzieży! Dzięki Programowi Społecznik nie będzie nudy

Mikołajkowe atrakcje dla dzieci i młodzieży to kolejne projekty, które można było zrealizować dzięki Programowi Społecznik, który powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. To ceniony i popularny na Pomorzu Zachodnim program wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą działać razem na rzecz swojej małej ojczyzny. W ramach Programu Społecznik, od 2017 roku udało się zrealizować już kilka tysięcy inicjatyw!

Co przygotowano na mikołajki z Programem Społecznik? Mamy szczegółowy plan wydarzeń!

Mikołajkowy Turniej Koszykówki 3x3 dzięki Programowi Społecznik

Na początek propozycja dla miłośników koszykówki i pomagania! W niedzielę, 1 grudnia 2024 roku od godz. 10.45 na hali ZOS przy ul. Głowackiego w Koszalinie. Jak zapowiadają organizatorzy, w zmaganiach weźmie udział 15 zespołów, w tym jeden kobiecy! Grają amatorzy, ale wśród nich jest wielu byłych zawodników AZS, Żaka czy też Basketu Koszalin.

- Gramy nie tylko o 3 główne nagrody, ale także o MVP turnieju! Będzie super granie, świetny catering. Trzeba przynieść tylko uśmiech i... odrobinę kasy, aby wspomóc koszalińskie Hospicjum im. Maksymiliana Kolbego - wyjaśniają organizatorzy turnieju.

Spotkaj się ze świętym Mikołajem! "Społecznik" zaprasza do wspólnej zabawy

Tego jeszcze nie było! Motaniec Koło Gospodyń Wiejskich i Sołectwo Gmina Kobylanka, w ramach Programu Społecznik, zaprasza m.in. na wyjątkowe spotkanie z samym świętym Mikołajem. W świetlicy wiejskiej przygotowano moc atrakcji.

- Koło Gospodyń Wiejskich założyłyśmy w październiku 2022 roku i od tego czasu działamy na rzecz lokalnej społeczności. Co roku w okresie mikołajkowym przygotowujemy dla dzieci zabawę - rozbiliśmy już pierniczki, witrażyki i pisaliśmy listy do Mikołaja. W tym roku udało nam się otrzymać dofinansowanie w wysokości 5000 zł z programu "Społecznik". Dzięki otrzymanemu wsparciu zakupiłyśmy projektor, maszynę do popcornu oraz wynajęłyśmy animatora wraz z wizytą Mikołaja - mówią członkinie Koła Gospodyń.

Co przygotowano dla dzieci? Na ten dzień zaplanowano świąteczny film, nagrany specjalnie dla dzieci przy projekcji, którego będzie rozdawany popcorn. Na zakończenie uczestnicy będą brać udział w dwugodzinnych animacjach, prowadzonych przez niezastąpionego elfa.

- To nie pierwszy projekt który napisane przez nas otrzymał dofinansowanie - sprzątaliśmy las, budowaliśmy budki dla ptaków a teraz przygotowujemy Mikołajki. Dzięki wsparciu programu "Społecznik" można w fantastyczny sposób integrować społeczeństwo i angażować do wspólnych działań - dodają członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.

Bądź eko na Mikołajki! Program Społecznik z wyjątkowym przesłaniem

Z okazji Mikołajek dużo będzie się działo również w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie. Zaplanowano tam bowiem "Eko Mikołajki". Co to oznacza? GOKiS zaprasza dzieci oraz młodzież na eko warsztaty ozdób choinkowych:

25 listopada (poniedziałek) godz. 14:30

2 grudnia (poniedziałek) godz. 14:30 - eko warsztaty, wspólne ubieranie choinki oraz wystój sali na wydarzenie finałowe

6 grudnia - wydarzenie finałowe! Start godz. 17:00.

W programie:

- godz. 17:30 - teatrzyk dla dzieci pt. "Leśne skrzaty",

- animacje i zabawy,

- słodki poczęstunek oraz niespodzianka dla każdego,

- wizyta św. Mikołaja.

Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Mikołajki z Programem Społecznik

