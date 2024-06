Podczas interwencji policjanci znaleźli poparzone dziecko. Zarzuty dla ojca

Student z Polski zatrzymany w Tunezji. Trafił do więzienia na pustyni

Poparzony półtoraroczny chłopczyk trafił do szpitala. Dramatyczny finał policyjnej interwencji

Poparzony chłopczyk trafił do szpitala po awanturze domowej. Rodzice mieszkali tu zaledwie od kilku dni

Do dramatycznych zdarzeń doszło w poniedziałek, 3 czerwca. W jednym z mieszkań doszło do awantury między dwójką partnerów. Interweniowała policja.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań w Karlinie - informowała w rozmowie z "Super Expressem" asp. Kinga Plucińska Gudełajska z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. - W mieszkaniu oprócz awanturującego się małżeństwa zobaczyli półtorarocznego chłopca ze śladami poparzeń na twarzy i ciele.

Poparzony chłopczyk został przewieziony do szpitala w Szczecinie. Na miejscu był jeszcze jego starszy brat. Trzylatkiem zaopiekowała się rodzina. Rodzice dziecka zostali zatrzymani. Byli trzeźwi. Jak tłumaczyli, chłopczyk miał poparzyć się zupą.

Śledztwo wszczęła prokuratura w Białogardzie. W środę, 5 czerwca ojciec chłopca został przesłuchany i usłyszał zarzuty. – Zarzut nieudzielenia pomocy poparzonemu 1,5-rocznemu synkowi i narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszał w środę w białogardzkiej prokuraturze ojciec chłopca – poinformował prok. Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Prokurator Gąsiorowski dodał, że Mariusz J. przyznał się do pierwszego zarzutu, "przy czym tłumaczył, że nie poszedł z synkiem do lekarza, bo wierzył w zapewnienia teściowej, że wystarczy smarowanie maścią i nic złego dziecku się nie stanie". Mariusz J. nie przyznaje się do spowodowania lekkich obrażeń u starszego dziecka. – W jego ocenie jest dobrym ojcem – powiedział prok. Gąsiorowski.

Prokuratura Rejonowa w Białogardzie, która prowadzi śledztwo, skierowała do sądu rejonowego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec mężczyzny na okres trzech miesięcy. Wskazała, że podejrzany może na tym początkowym etapie postępowania przygotowawczego wpływać na jego bieg oraz próbować się ukrywać lub uciec. Mariuszowi J. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Z informacji przekazanych przez prok. Gąsiorowskiego wynika, że matka dzieci została przesłuchana przez białogardzką policję, natomiast prokurator dopiero będzie prowadził z nią czynności procesowe. – Po ich wykonaniu zostanie ustalona jej rola procesowa w tej sprawie – wskazał prok. Gąsiorowski i dodał, że o treści zarzutów, jakie zostaną jej ewentualnie przedstawione, będzie informował w czwartek (6 czerwca).

