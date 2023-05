Praca w Koszalinie - gdzie jej szukać, żeby znaleźć?

Portale i urząd pracy - różne sposoby szukania zatrudnienia

Dziś najpopularniejszym sposobem szukania pracy jest regularne zaglądanie do Internetu. Pracodawcy chętnie publikują swoje ogłoszenia na największych portalach, takich jak GoWork. Pozwala im to dotrzeć do jak największej liczby kandydatów. Dla osób poszukujących zatrudnienia to także bardzo wygodny sposób na znalezienie atrakcyjnych ofert współpracy.

Serwisy nie pobierają opłat za dostęp do ogłoszeń i pozwalają na szybkie zorientowanie się w sytuacji na danym rynku zawodowym. Pracy w Koszalinie także warto szukać przez Internet. Dotyczy to każdego rodzaju i formy zatrudnienia. W mieście dostępna jest praca dodatkowa, na pełny etat, dla pracowników fizycznych jak i umysłowych. Wsparcie w poszukiwaniu pracy w mieście oferuje również Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie.

Gdy szukamy zatrudnienia, warto figurować w jego bazie jako osoba bezrobotna. Niektórzy pracodawcy decydują się na szukanie pracowników wyłącznie za pośrednictwem tej instytucji. Zyskują wówczas np. dodatkowe środki na obniżenie kosztów związanych z utworzeniem danego miejsca pracy. Urząd może zaproponować zatem inne oferty zatrudnienia, takie, których nie znajdziemy nawet w największych portalach pracy.

To samo dotyczy krótkoterminowych, płatnych staży zawodowych, które są szansą na zyskanie doświadczenia, nowych umiejętności i cennego wpisu do CV. Formy wspierania osób bezrobotnych nie ograniczają się do usługi pośrednictwa pracy. Urząd może np. umówić spotkanie z profesjonalnym doradcą zawodowym, przyznać środki na założenie własnego biznesu albo skierować na szkolenie czy kurs.

Ogólny kształt rynku pracy w Koszalinie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przewagę w strukturze zatrudnienia w Koszalinie ma przemysł i budownictwo. To właśnie te branże zapewniają tu najwięcej miejsc pracy, grupując około 35,4 proc. wszystkich pracowników z miasta. Około 25,9 proc. osób aktywnych zawodowo działa natomiast w sektorze usługowym.

Rynek pracy ulega jednak stopniowym zmianom i już za kilka lat inne zawody niż dotychczas mogą okazać się bardziej perspektywicznym wyborem w Koszalinie. Póki co, prognoza badania “Barometru Zawodów” na 2023 rok mówi, że w Koszalinie rynek ofert w zdecydowanej większości zawodów należy do pracowników, ale przedstawiciele kilku profesji mogą mieć problemy ze znalezieniem tutaj pracy.

W tych zawodach brakuje pracy

Sytuacja nie jest najlepsza dla niektórych absolwentów studiów wyższych, jak i osób z tytułem technika. Na rynku pracy w mieście funkcjonuje m.in. zbyt wielu dziennikarzy i redaktorów, ekonomistów, filozofów, historyków, politologów, kulturoznawców, inżynierów inżynierii środowiska oraz socjologów i specjalistów ds. badań społeczno-ekonomicznych.

Lokalni pracodawcy nie oferują adekwatnej liczby ofert zatrudnienia we wspomnianych profesjach, co często zmusza przedstawicieli tych zawodów do przekwalifikowania się, szukania pracy zdalnej czy emigracji zarobkowej do innych ośrodków kraju. Wydawałoby się, że skoro na rynku obecny jest przesyt absolwentów studiów wyższych, pracę na pewno znajdą uczniowie szkół zawodowych i branżowych.

Okazuje się, że “Barometr Zawodów” w 2023 roku przestrzega także przed poszukiwaniem zatrudnienia w Koszalinie w roli technika budownictwa, technika informatyka, technika mechanika czy pracownika biura podróży i obsługi turystycznej. Dla osób o pokrewnych kwalifikacjach podjęcie studiów wyższych może być właściwym rozwiązaniem, ponieważ badanie wskazuje, że lokalni pracodawcy poszukują m.in. inspektorów nadzoru budowlanego, inżynierów budownictwa czy kierowników budowy.

Poszukiwani pracownicy w Koszalinie

Pracę w Koszalinie znajdą kandydaci o lepszych kompetencjach i formalnych uprawnieniach. Potrzebni są również bardziej wyspecjalizowani mechanicy, np. mechanicy pojazdów samochodowych czy maszyn i urządzeń. W zawodach technicznych często nie trzeba jednak posiadać dyplomu uczelni wyższej. Pracodawcy z Koszalina zgłaszają zapotrzebowanie także na różnych pracowników fizycznych o konkretnych umiejętnościach ogólnobudowlanych i produkcyjnych.

Ceniona jest jednak samodzielność i szeroka wiedza, która cechuje tak zwane złote rączki. Przydają się osoby, które mogą zająć się np. naprawami, elektryką oraz hydrauliką. Natomiast, jeśli technicy informatycy wybiorą drogę programisty, administratora baz danych lub inną z bardziej wyspecjalizowanych dziedzin IT, czeka ich ogromny rynek nie tylko pracy stacjonarnej w Koszalinie, ale i pracy zdalnej w całym kraju oraz jedne z najwyższych możliwych stawek zarobków przyznawanych dzisiaj na rynku zatrudnienia.

Ponadto większość ofert z miasta pochodzi jeszcze z branży edukacyjnej, gastronomicznej, transportu i magazynowania, ochrony zdrowia, produkcji i księgowości. Duże zapotrzebowanie dotyczy także pracowników myjni, pralni i prasowalni, pracowników ochrony fizycznej, pracowników służb mundurowych, pracowników socjalnych, recepcjonistów i rejestratorów oraz windykatorów.

