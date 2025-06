Program Społecznik wspiera lokalne inicjatywy. Break in Szczecin Vol. V – widowiskowy taniec i młodzieżowa pasja

Taniec z misją – relacja z wydarzenia

W tym roku zawody przyciągnęły rekordową liczbę uczestników z całej Polski. Jak zapowiedział Michał Sawicki, prezes Fundacji „Młodzi Aktywni” – organizator wydarzenia:

– Tutaj w Szczecinie działamy ze szkołą tańca, prowadzimy zajęcia breakdance. Dziś mamy ogólnopolskie zawody – aż 13 kategorii, od dzieci po dorosłych. Główna nagroda w kategorii 1 vs 1 to 1000 zł, a w 2 vs 2 aż 2000 zł. Będzie się działo!

Na parkiecie wystąpili tancerze w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat – dzieci debiutujące na scenie i weterani breakingu, którzy z pasją dzielili się swoim doświadczeniem. Emocjonujące pojedynki, energiczne ruchy, efektowne headspiny i reakcje widowni tworzyły niesamowitą atmosferę.

Zobacz relację z wydarzenia:

Społecznik – rytm, który nadaje tempo

Tegoroczna edycja nie doszłaby do skutku w takiej formie, gdyby nie Program Społecznik – inicjatywa Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, wspierająca lokalnych liderów i oddolne inicjatywy społeczne.

– Gdyby nie Program "Społecznik na 5", ta edycja albo by się nie odbyła, albo nie w takiej skali. Dofinansowanie pozwoliło nam zaprosić sędziów z Ukrainy, Berlina i Warszawy, zorganizować nagrody, a widzowie mogą oglądać prawdziwe widowisko – dodał Sawicki.

Obecna była także Paulina Stok-Stocka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury:

– Jako instytucja kultury wspieramy takie oddolne inicjatywy. Cieszy nas, że program Społecznik pozwala je finansować. To ważne, że nawet początkujące organizacje mogą zrealizować fajne pomysły.

Publiczność nie szczędziła emocji:

– Bardzo fajna impreza. Z roku na rok jest coraz lepiej. – Poziom jest bardzo wysoki. Jestem pod wrażeniem. – Wspaniała inicjatywa. Dzieciaki mają zajawkę, a to, co pokazują, to mistrzostwo!

Break in Szczecin udowadnia, że młodzież chce działać, rozwijać się i tworzyć wspólnotę wokół pasji. A rytm temu wszystkiemu nadaje – Społecznik na 5.

Więcej o możliwościach, jakie daje program, można przeczytać na stronie: www.se.pl/program-spolecznik

