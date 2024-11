Spektakl który połączył pokolenia. Niezwykła inicjatywa przy wsparciu Programu Społecznik

To oni zmieniają Pomorze Zachodnie na lepsze. Przed nami gala podsumowująca Program Społecznik

Wyjątkowa współpraca między pokoleniami

Przedstawienie teatralne powstało dzięki współpracy przedstawicieli różnych pokoleń. Jego celem było uświadomienie widzów, że wszyscy ludzie maja równe prawa, a łamanie barier międzypokoleniowych poprzez wzajemną współpracę poszczególnych grup wiekowych może przynieść ciekawy efekt. Dzieci mogły czerpać z wiedzy i doświadczenia osób starszych, natomiast seniorzy mogli przypomnieć sobie, czym jest naturalna dziecięca aktywność, wrażliwość i ciekawość świata.

i Autor: mat. prasowe "Kocha, lubi, szanuje... - mały czy duży każdy to czuje!!!"

Dzięki tej międzypokoleniowej współpracy powstał spektakl "Kocha, lubi, szanuje... - mały czy duży każdy to czuje!!!", podczas którego widzowie usłyszeli zarówno wiersze, opowiadania jak i bajki. Za pośrednictwem tych form przekazu poruszono niezwykle ważny temat, jakim jest katalog zasad, jakimi każdy w swoim życiu powinien się kierować, czyli tolerancją, życzliwością, szacunkiem do osób starszych, dobrymi manierami i dobrym zachowaniem. Sztuka powstała dzięki zaangażowaniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej i studentów Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży.

Efekt współpracy przedstawicieli różnych pokoleń ujrzał światło dzienne 26 listopada, w Centrum Kultury Studenckiej "Kreślarnia", gdzie odbyła się premiera spektaklu, połączona z wystawą. Zobaczcie relację wideo z tego wydarzenia.

Inicjatywa ze wsparciem Programu Społecznik

Realizacja spektaklu pt. "Kocha, lubi, szanuje... - mały czy duży każdy to czuje!!!" to jeden z projektów zrealizowanych dzięki Programowi Społecznik, który powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. To ceniony i popularny na Pomorzu Zachodnim program wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które chcą działać razem na rzecz swojej małej ojczyzny. W ramach Programu Społecznik, od 2017 roku udało się zrealizować już kilka tysięcy inicjatyw.

Po więcej informacji na temat programu i realizowanych projektów warto zajrzeć do mediów społecznościowych. Społeczniczki i Społecznicy do zapraszania na wydarzenia wykorzystują m.in. takie hashtagi jak: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR.

Warto też obserwować facebookowe profile: Program Społecznik oraz Pomorze Zachodnie News. Można tam znaleźć nie tylko zapowiedzi, ale i relacje z dofinasowanych działań.

Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Dla Społeczniczek i Społeczników wsparciem są też animatorzy (wykaz dyżurów na stronie KARR).

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu: https://spolecznik.karrsa.eu.

i Autor: mat. prasowe

Artykuł sponsorowany