i Autor: Schronisko dla bezdomnych zwierząt REKS w Kołobrzegu / reprodukcja Domin Ktoś w bestialski sposób zabił suczkę

Koszmar!

Suczka zginęła w potworny sposób. Zwyrodnialec w rękach policji

Nawet ci, którzy z krzywdą zwierząt mają do czynienia na co dzień, są wstrząśnięci tym, co wydarzyło się w Kołobrzegu. Ze zbiornika przy ul. Spokojnej w Kołobrzegu wyłowiono zwłoki psa. Jak się okazało, suczka została zabita w bestialski sposób. Dzięki sprawnym działaniom policji, udało się ustalić i zatrzymać właściciela zamordowanego psa. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzut dotyczący zabicia zwierzęcia.