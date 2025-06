Szczecinek – perła Pomorza Zachodniego i centrum letnich emocji

Spacer po sercu miasta

Sercem Szczecinka jest zabytkowy Park Miejski, rozciągający się wzdłuż jeziora Trzesiecko. To miejsce, gdzie można odpocząć wśród ponad 2000 stuletnich drzew, podziwiać liczne skwery, rabaty i alejki spacerowe, a także korzystać z tras rowerowych i pieszych prowadzących przez najpiękniejsze zakątki miasta. Park zachwyca nie tylko zielenią, ale również historią – to tutaj, pod zamkiem Książąt Pomorskich, można poczuć klimat dawnych czasów i nowoczesności jednocześnie.

Aktywnie nad wodą

Jezioro Trzesiecko to prawdziwy raj dla miłośników sportów wodnych. Szczecinek może pochwalić się jednym z najdłuższych w Europie wyciągów do nart wodnych i wakeboardu, który przyciąga zarówno początkujących, jak i doświadczonych sportowców. Dodatkową atrakcją jest biała flota – tramwaj wodny i taksówki wodne, które pozwalają podziwiać miasto z perspektywy jeziora oraz dopłynąć na Mysią Wyspę, gdzie czeka strzeżona plaża, smażona ryba, boisko do siatkówki plażowej i ognisko.

Miasto kultury, sportu i historii

Szczecinek to nie tylko natura i rekreacja, ale także miasto tętniące kulturą i sportem. W sezonie letnim odbywają się tu liczne koncerty plenerowe, festiwale i wydarzenia sportowe, w tym słynny Międzynarodowy Festiwal Balonowy oraz prestiżowe zawody wędkarskie Trophy Szczecinek. Miłośnicy architektury docenią secesyjną zabudowę, odrestaurowany zamek z nowoczesnym pomostem oraz zabytkowy ratusz na placu Wolności. Dla pasjonatów historii wojskowości nie lada gratką będą pozostałości umocnień Wału Pomorskiego, które można zwiedzać w muzeum położonym nieopodal jeziora.

ESKA Music Tour – muzyczne rozpoczęcie wakacji w Szczecinku!

Już 27 czerwca Szczecinek stanie się muzycznym sercem Pomorza Zachodniego! Na placu koncertowym przy ul. Kołobrzeskiej odbędzie się wyjątkowy koncert w ramach ESKA Music Tour, który oficjalnie zainauguruje wakacje. To wydarzenie, na które czekają fani muzyki z całego regionu – i nie tylko!

Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej:

Maryla Rodowicz – ikona polskiej muzyki, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Jej energia i charyzma porwą publiczność do wspólnej zabawy.

Tymek – jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia, znany z hitów takich jak „Język ciała” czy „Rainman”

Ikarus Feel – zespół, który zdobył serca fanów alternatywnego rocka i indie

Oprócz koncertów, na uczestników czekają animacje, sety DJ-skie oraz mnóstwo niespodzianek, które sprawią, że ten wieczór na długo zapisze się w pamięci wszystkich obecnych.

Dlaczego warto być tego dnia w Szczecinku?

ESKA Music Tour w Szczecinku to nie tylko koncert – to prawdziwe święto muzyki, które łączy pokolenia i pozwala rozpocząć wakacje w najlepszym stylu. Połącz muzyczne emocje z odkrywaniem uroków miasta, spacerem po parku, aktywnością nad jeziorem czy zwiedzaniem historycznych zakątków. Szczecinek czeka na Ciebie z otwartymi ramionami – tu każdy znajdzie coś dla siebie!

Do zobaczenia 27 czerwca w Szczecinku – nie przegap tego wydarzenia!

