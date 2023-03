Ktokolwiek widział...

Wyjechał do Poznania i przepadł bez wieści. Trwają poszukiwania Sergiusza z Kołobrzegu

Nie wiadomo, co się z nim stało. Wyjechał do Poznania do pracy i niespodziewanie kontakt z Sergiuszem się urwał. Rodzina powiadomiła policję, rozpoczęły się poszukiwania 35-latka.