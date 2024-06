Z powodu pieniędzy próbował zabić młodszego kolegę. 15-latek walczy o życie

Do zdarzenia doszło w środę, 19 czerwca, w okolicy ul. Letniej w Koszalinie. Z policyjnych ustaleń wynika, że 19-latek z pomocą wspólnych znajomych wywabił 15-latka z domu. Następnie zaprowadził w odludne miejsce i tam ciężko go pobił, bo młodszy kolega nie oddał mu pożyczonych pieniędzy.

Jak przekazała nadkom. Monika Kosiec z koszalińskiej policji, 19-latek co najmniej kilkukrotnie uderzał 15-latka otwartą ręką w głowę, bił go pięściami, przewracał go na ziemię, kopał w różne części ciała, powodując u niego ciężkie obrażenia zagrażające jego życiu. Po ataku agresji, oddalił się z miejsca przestępstwa, nie udzielił pomocy 15-latkowi, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Pobitego 15-latka znalazł przypadkowy przechodzień. Wezwał karetkę pogotowia, którą przetransportowano chłopca do koszalińskiego szpitala.

Lekarze rozpoczęli walkę o życie 15-latka, policja zaczęła poszukiwania sprawcy. Funkcjonariusze ustalili jego tożsamość i miejsce, w którym się ukrywał.

- Mężczyzna został zatrzymany. Na podstawie zebranych materiałów procesowych i dowodowych 19-latkowi został przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa - informuje nadkom. Monika Kosiec. - Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

19-letni podejrzany został decyzją sądu tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu usłyszał rówieśnik pokrzywdzonego 15-latka.

- Widząc leżącego i pobitego pokrzywdzonego, oddalił się i nie zdecydował się na wezwanie pomocy pomimo, że mógł to zrobić - dodaje nadkom. Kosiec.

