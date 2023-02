"Zakupoholiczka" z Kołobrzegu pilnie poszukiwana. Rozpoznajecie tę kobietę?

Kołobrzescy policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie kradzieży, do której doszło 28 października 2022 r. Do drogerii sieci Rossmann przy ulicy Młyńskiej w Kołobrzegu weszła kobieta, która chodząc pomiędzy półkami sklepowymi wkładała do koszyka różne towary. Następnie udała się do kasy samoobsługowej, gdzie nie uiściła opłaty za większość z nich i opuściła sklep. Łącznie przywłaszczyła produkty o wartości ponad 850 złotych.

Policja opublikowała wizerunek kobiety z prośbą o pomoc w ustaleniu jej personaliów. Osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu pod numerem telefonu 47 78 46 511/512. Osobom przekazującym informacje Policja zapewnia pełną anonimowość.

