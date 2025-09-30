Żarnowo w rytmie indiańskiego lata – tipi, taniec i smaki tradycji

Żarnowo zamieniło się w indiańską wioskę

Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała wspólnej zabawie i sprawiła, że wydarzenie odwiedziło wielu mieszkańców również z sąsiednich gmin. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji m.in. gry i zabawy w indiańskim klimacie, warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży, wspólne gotowanie indiańskich potraw, tańce przy ognisku.

- Pomysł ten zrodził się już rok temu. Wystartowaliśmy tutaj z indiańskim latem jako sołectwo, dzięki wsparciu naszych przyjaciół z polskiego ruchu Przyjaciół Indian – mówi Magdalena Misiak, sołtys Racimierza. - Mogliśmy to uczynić, a w tym roku chcieliśmy to troszeczkę bardziej rozszerzyć, mieć więcej tego tipi jako koło, które założyłyśmy w styczniu tego roku, Koło Gospodyń Wiejskich "Leśne Licho". Mogłyśmy dołączyć do programu Społecznik. Dzięki temu mamy uszyte tipi i korzystamy z garnków, które też zakupiłyśmy z tego projektu, gdzie ludzie wspólnie gotowali z nami indiańskie potrawy. Dzisiaj można w jednym tipi robić koraliki. Robimy taki warsztat z bransoletek, z oprawiania piórek.

Nie brakowało także zmagań sportowych, oczywiście w indiańskim stylu.

- Tam dalej na boisku mamy grę w bizonie jądra, tak zwane bizonie jaja - dodaje Magdalena Misiak. - Mamy strzelanie z łuku, równoważnie czejeńską oraz rzucanie kółkiem na bizonie rogi. To są gry i zabawy typowo indiańskie.

Od dobrej zabawy do nowej tradycji

- Chcielibyśmy, żeby to była nasza tradycja – dodaje Andżelika Mistygacz z Koła Gospodyń Wiejskich "Leśne Licho". - W tamtym roku był pierwszy raz jako sołectwo organizowane. No a w tym roku już jako koło udało nam się pozyskać jakieś tam fundusze. No i będziemy dążyć do tego, żeby to było jednak taką tradycją w naszych tutaj rejonie. Mam nadzieję, że nam się to uda.

Podczas wydarzenia można było podziwiać wystawę z regaliami, która przybliżała kulturę Indian.

- Mamy wystawkę z regaliami, mniej więcej to Indianie posiadali to z czego robili – podkreśla autor wystawy. - To chcemy głównie przekazać i obalić trochę mitów.

Pyszna kuchnia i dobra zabawa

Uczestnicy "Indiańskiego Lata" nie kryją zachwytu wydarzeniem. Podobają im się zarówno typowo indiańskie akcenty, ale największą popularnością cieszą się oryginalne potrawy.

- Są bardzo fajne tipi. Kuchnia jest po prostu przepyszna. Naprawdę bardzo polecam kuchnię – mówi jedna z uczestniczek wydarzenia. - Tutaj można zobaczyć różnego rodzaju atrakcje, podziwiać i ubiory indiańskie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się tamalec, czyli tradycyjny indiański chleb

- Tutaj jest w wersji ekskluzywnej, bo oczywiście mówimy o tamtych czasach, czyli ludzie nie mieli dostępu do miasta tak jak na dzisiejszych czasach - tłumaczy jedna z organizatorek wydarzenia. - Mamy to w formie ekskluzywnej, z szarpaną wołowiną. Tamales jest z mąki kukurydzianej. Jest to bardzo specyficzna mąka, ponieważ jest to prawdziwa kukurydza nie modyfikowana genetycznie i jest ona trawiona przez nasz organizm i wszystkie wartości. Składniki odżywcze są przez nas asymilowane. Dlatego, że ta kukurydza byłam zakochana w wodzie wapiennej i tej wodzie wapiennej. Następował proces roztwarzania chemicelulozy i wydobywania jak największej ilości wartości odżywczych.

Dzień pełen wrażeń

To był dzień pełen wrażeń. Były gry, były zabawy, były warsztaty i przede wszystkim wspólne gotowanie. I to wszystko w indiańskim klimacie. Było dużo radości, muzyki, smaków i integracji, a przede wszystkim niepowtarzalna okazja, by spędzić czas w wyjątkowej atmosferze.

Rytm tym wszystkim wydarzeniom nadał Program Społecznik, którego pomysłodawcą jest marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

