Zbigniew złapał za siekierę i rozłupał głowę ojcu. Koszmarna zbrodnia!

Syn zabił ojca siekierą

Do dramatycznych zdarzeń doszło w nocy ze środy na czwartek (29-30 listopada). Z rąk swojego 40-letniego syna Zbigniewa B. zginął 77-letni Zdzisław. Mężczyzna otrzymał śmiertelny cios w głowę siekierą. 40-latek zaatakował również swojego brata Szymona. Ten na szczęście przeżył i z ranami rąk trafił do szpitala. To on wezwał policję.

Podejrzewany o zbrodnię mężczyzna został zatrzymany zaledwie kilkaset metrów od domu. Odnalazł go policyjny pies.

- Mężczyzna został zatrzymany - poinformowała w czwartek mł. asp. Jagoda Starzyk ze świdwińskiej policji. - Nie przedstawiono mu jeszcze zarzutu.

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

- Czynności trwają - mówi prok. Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. - Jutro zostaną postawione zarzuty podejrzewanemu o ten czyn.

Mieszkańcy w szoku

Kowanowo to mała wieś, wszyscy dobrze się tutaj znają. Tragedia do której doszło w nocy, wstrząsnęła mieszkańcami.

- W głowie mi się nie mieści! - mówi "Super Expressowi" pani Krystyna Kwaśny, sąsiadka. - Jak mogło do tego dojść?

Kobieta nie może uwierzyć, że Zbigniew mógł dopuścić się tak potwornego czynu. Jej zdaniem, to była normalna rodzina.

- Przychodził do nas, żartował, a nawet zrobił nam ganek - dodaje kobieta.

W to, co się stało, nie może uwierzyć również inny mieszkaniec Kowanowa, który mieszka tuż obok miejsca, w którym doszło do zbrodni. To brat stryjeczny ofiary.

- Nic nie słyszałem, w zasadzie obudziło mnie ujadanie psów i policja - mówi mężczyzna. - Zginął mój stryjeczny brat. Nie chciałem zobaczyć go martwego. Chcę go zapamiętać żywego.

Mężczyzna również nie może uwierzyć, że syn Zdzisława zrobił coś tak potwornego.

- "Wujciu" do mnie mówił - dodaje. - Naprawdę nie wiem, co się stało...

Za popełnioną zbrodnię zabójstwa Zbigniewowi B. grozi kara nawet dożywotniego więzienia.