i Autor: Archiwum UMWZ Eska Let's Bike

Zwiedzaj Pomorze Zachodnie na dwóch kółkach! Zbliża się druga edycja Eska Let's Bike

8:00

Podróże rowerowe wiążą się z licznymi zaletami. To przede wszystkim najzdrowszy sposób podróżowania i oszczędność pieniędzy, a także możliwość dotarcia do miejsc, które często nie są dostępne dla zmotoryzowanych. Zwiedzanie Pomorza Zachodniego na rowerze to szansa na poznanie wielu ciekawych zakątków regionu. Dlaczego warto wsiąść na rower i wyruszyć w drogę? Będzie można się o tym przekonać podczas drugiej edycji Eska Let's Bike - wydarzenia adresowanego zarówno dla tych, którzy pokonali już na dwóch kółkach setki, a nawet tysiące kilometrów, jak i tych, którzy dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę z jednośladem.