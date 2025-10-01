Awantura w autobusie. Użyli siekiery i gazu, policja opublikowała ich wizerunki

W Trzebini w autobusie linii nr 9 doszło do bójki z użyciem siekiery i gazu pieprzowego.

Policja poszukuje sprawców i prosi o pomoc w identyfikacji osób, które brały udział w zdarzeniu.

Komisariat Policji w Trzebini opublikował wizerunki podejrzewanych mężczyzn.

Awantura w autobusie. W ruch poszła siekiera i gaz pieprzowy

Do zdarzenia doszło we wtorek, 14 maja 2025 roku, około godziny 22:40. To wtedy w autobusie linii 9 rozegrał się prawdziwy horror. Jak informuje policja, wszystko zaczęło się na przystanku Trzebinia – Balaton. Do pojazdu, którym podróżowała już grupa trzech młodych mężczyzn, dosiadło się dwóch kolejnych. Chwilę później między pasażerami wywiązała się awantura, która błyskawicznie przerodziła się w regularną bójkę w Trzebini. Sytuacja stała się dramatyczna, gdy jeden z uczestników starcia wyciągnął siekierę. W ruch poszedł również gaz pieprzowy.

Z relacji policji wynika, że kierowca autobusu zachował zimną krew. Zatrzymał pojazd na najbliższym przystanku, aby umożliwić interwencję i zapobiec dalszej eskalacji przemocy. Ten moment wykorzystali sprawcy, którzy natychmiast po zatrzymaniu autobusu rzucili się do ucieczki. Jak ustalili funkcjonariusze, agresorzy oddalili się ulicą Kościuszki, kierując się w stronę Chrzanowa. Na miejscu natychmiast pojawiły się policyjne patrole, które rozpoczęły poszukiwania napastników i zabezpieczyły ślady.

Postępowanie w sprawie bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia prowadzi Referat Kryminalny Komisariatu Policji w Trzebini. Śledczy analizują monitoring i przesłuchują świadków. Do tej pory nie udało się jednak zatrzymać sprawców. Kluczowe dla ich schwytania może okazać się wsparcie ze strony mieszkańców. Dlatego policjanci zdecydowali się na publikację wizerunków osób, które mogą mieć związek z tym brutalnym zdarzeniem i wystosowali oficjalny apel o pomoc.

Rozpoznajesz tych mężczyzn?

Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy byli świadkami zdarzenia lub rozpoznają mężczyzn, których wizerunki zostały udostępnione. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat tożsamości sprawców lub ich obecnego miejsca pobytu, jest proszony o pilny kontakt. Osoby posiadające wiedzę na temat tego zdarzenia bądź osoby, które rozpoznają sprawców proszone są o kontakt z Referatem Kryminalnym Komisariatu Policji w Trzebini pod numerem telefonu +47 8324 320.

Jak podkreślają mundurowi, każda informacja zostanie dokładnie zweryfikowana, a osobom informującym zapewniona zostanie pełna anonimowość. Czas odgrywa tu kluczową rolę – im szybciej napastnicy zostaną zatrzymani, tym szybciej mieszkańcy Trzebini będą mogli poczuć się bezpieczniej.