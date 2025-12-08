i Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu na najlepszy projekt zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich. Podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej uhonorowani zostali zwycięzcy, których inicjatywy nie tylko modernizują przestrzeń publiczną, ale przede wszystkim zmieniają życie: od kultury i rekreacji przez zdrowie po tworzenie miejsc integracji społecznej. Oto pierwsza część laureatów.

– Fundusze Europejskie to nie tylko liczby i dokumenty. To przede wszystkim ludzie, ich pasja i odwaga w realizowaniu pomysłów, które zmieniają Małopolskę. Każdy z nagrodzonych projektów jest dowodem na to, że wspólnie potrafimy tworzyć region nowoczesny, bezpieczny i przyjazny mieszkańcom – powiedział Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Poznajcie naszych laureatów i inwestycje najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursu, które stały się inspiracją dla całej Małopolski. Oto pierwsza część.

Chechło w nowej odsłonie - przestrzeń rekreacji dla całego regionu

Wokół zbiornika powstała zadbana plaża z miejscem do kąpieli, specjalnym basenem z tarasami słonecznymi oraz boiskami do siatkówki i badmintona. Nad całością czuwa ratownik, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim korzystającym z atrakcji.

Projekt wyróżnia także spójna i przemyślana estetyka architektury - nowe budynki nawiązują bowiem kolorystyką do przemysłowego dziedzictwa Trzebini i Chrzanowa. Srebrne akcenty nawiązują do galeny – minerału, który niegdyś obfitował w Zachodniej Małopolsce. Czerwień natomiast symbolizuje proces prażenia rud. To połączenie historii i współczesności stworzyło miejsce niepowtarzalne, mocno zakorzenione w lokalnej tożsamości.

Chechło jest dzisiaj przestrzenią przyjazną dla odwiedzających – nowa infrastruktura poprawiła estetykę i funkcjonalność otoczenia, jednocześnie wzmacniając walory środowiskowe akwenu.

Fundusze, które zmieniają Małopolskę

Pierwsza edycja konkursu udowodniła, że Fundusze Europejskie to inwestycje w ludzi.

Każdy z wyróżnionych projektów zmienia codzienne życie mieszkańców: ułatwia dostęp do kultury i opieki zdrowotnej, rozwija rekreację, wzmacnia lokalną tożsamość, wspiera edukację i integrację społeczną.

To właśnie dzięki takim inicjatywom Małopolska staje się regionem nowoczesnym, przyjaznym i pełnym możliwości – tworzonym wspólnie przez mieszkańców i samorządy.

