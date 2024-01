Czerwone punkty na mapie Polski! Tutaj małżeństwo ma najmniejszą szansę na przetrwanie

Najstarsze miasto w Małopolsce to wcale nie Kraków. Oto prawdziwi "nestorzy"! [GALERIA]

Dane GUS o rozwodach. W tych miastach rozwodów jest najwięcej

Polacy coraz częściej się rozwodzą, jednak nie ma mowy o rewolucyjnych zmianach. - Prawie 60 tys. pozwów rozwodowych wpłynęło w trzech pierwszych kwartałach 2023 roku do 47 sądów okręgowych w całej Polsce. To tylko o 1,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W omawianym okresie najwięcej pozwów złożono w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. Na końcu zestawienia widać Łomżę, Przemyśl oraz Suwałki - poinformował specjalistyczny serwis Monday News.

W poniższej specjalnej galerii znajdziecie 16 miejscowości, w których - według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2022 - rozwodów jest średnio najwięcej na 1000 mieszkańców. Na liście znajdują się miejscowości z wielu regionów, zarówno największe polskie miasta, stolice województw, jak i małe miejscowości, o których słyszało niewielu Polaków. Kto zajmuje pierwsze miejsce? Gdzie średnio rozwodów jest najwięcej? Szczegóły na zdjęciach.

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce?

Przy okazji warto zwrócić uwagę, co najczęściej jest przyczyną rozwodów w Polsce. O dziwo nie jest do zdrada, lecz niezgodność charakterów. Niedochowanie wierności małżeńskiej zajmuje drugie miejsce. Kolejne pozycje to:

nadużywanie alkoholu,

inne przyczyny,

dłuższa nieobecność,

naganny stosunek do członków rodziny,

różnice światopoglądowe,

nieporozumienia na tle finansowym,

niedobór seksualny,