Damscy bokserzy zamienili życie bliskich w koszmar. Awantury i rękoczyny były na porządku dziennym

Dwóch damskich bokserów z powiatu nowotarskiego zostało zatrzymanych przez policję. W pierwszym z przypadków agresorem był 33-latek, który wyżywał się na partnerce. W trakcie urządzanych pod wpływem alkoholu awantur kobieta była bita, szarpana i popychana. Napastnik groził jej również pozbawieniem życia. Drugi sprawca przemocy ma 50 lat. Mężczyzna znęcał się fizycznie i psychicznie nie tylko nad partnerką, ale też nad czwórką dzieci.

Obaj podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, gdzie usłyszeli zarzuty znęcania. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt, a sąd przychylił się do prokuratorskich wniosków i zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad bliskimi jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli czyn popełniony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jeżeli następstwem jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 lat.

