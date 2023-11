Ferie zimowe 2024! Z Krakowa do zamku? Tak!

Cztery Światy Hugona Yorcka uruchomiły dodatkowe połączenia na linii Kraków – Zamek Moszna w czasie dwutygodniowych ferii zimowych. Zarówno w terminie 11-17.02, jak i od 18 do 24 lutego można wybrać się na zimową kolonię do jednego z najpiękniejszych zamków w Polsce, czyli Zamku Moszna, który często nazywany jest polskim Disneylandem. Zakwaterowanie w samym zamku oraz korzystanie z uroków zimy w rozległym, kilkuhektarowym parku, pełnym alejek i zakamarków, a dodatkowo udział w warsztatach i klimatycznych imprezach – to dobry pomysł na regenerację sił przed drugim półroczem. Zobacz, co przygotował na tę zimę Hugo Yorck dla mieszkańców Małopolski.

Zimowisko w Zamku Moszna

Zamek Moszna (opolskie) to jedno z ważniejszych centrów turystyki dzieci i młodzieży. Każdego roku do „polskiego Hogwartu”, jak bywa nazywany zamek, przybywa ponad tysiąc uczniów różnych typów szkół na zimowiska, ale też na kolonie czy zielone szkoły. Również ferie zimowe 2024 to okazja, by zamieszkać w zamku, stanąć oko w oko z historią i legendami oraz przeżyć wyjątkową przygodę. Jakie programy będą dostępne zimą 2024? Nie może zabraknąć Świata Czarodziejów, czyli programu dla fanów znanego czarodzieja. Dzieci i młodzież otrzymują m.in.: peleryny, pamiętniki podróżnika oraz haftowane herby oraz bawią się w poszukiwanie cennych artefaktów, wykorzystując zamkowe sale, hole i mroczne piwnice. Dodatkowo w Zamku Moszna odbędzie się program dla najmłodszych, czyli „Księżniczki i Rycerze”, w czasie którego stawiamy na szybką adaptację, integrację i rozwijanie samodzielności. Tutaj warsztaty i imprezy opierają się o znane legendy, bajki i baśnie. Oczywiście nie zabraknie Smoka Wawelskiego! Dla starszych przygotowaliśmy „Sekret zamkowej krypty”, czyli propozycję już z bardziej zaawansowanymi zajęciami, w tym wieczornymi i nocnymi misjami, typu Indiana Jones czy Tomb Raider. Dodatkowo uczestnicy wszystkich programów będą mogli wziąć udział w warsztatach fakultatywnych z wykorzystaniem bezpiecznej broni laserowej, czyli rozegrać dwa scenariusze Laser Tag. Oferta zimowisk w Zamku Moszna jest zatem kompletna: dla młodszych dzieci i starszej młodzieży. Co ważne? Jest transport z Krakowa.

Zimowa przygoda w Zamku Czocha

Zamek Czocha (dolnośląskie) to dwa tygodnie w Świecie Czarodziejów. Trudno się dziwić, skoro Czocha – jako Twierdza Szyfrów, należy do najbardziej tajemniczych zamków, która gości dzieci i młodzież już ponad dwadzieścia lat! Fani znanego czarodzieja nie tylko mieszkają w murach XIII-wiecznego zamczyska, ale mogą korzystać z mnóstwa sal i pomieszczeń, przede wszystkim, gdy turyści zakończą już zwiedzanie. A są to m.in.: sala marmurowa, w której serwowane są posiłki, sala rycerska – największa sala w zamku, salonik Anny Marii czy zamkowa wieża. Największą atrakcją są sekretne przejścia, którymi można zejść do samych lochów zamkowych. Do Zamku Czocha przybywa również młodzież na program specjalny, tzw. Czarodzieje Master – to już propozycja dla tych, którzy odbyli w Czterech Światach co najmniej dwie przygody. Uczestnicy wybierający na zimowy odpoczynek Zamek Czocha mogą dołączyć do fakultatywnej wycieczki do Sztolni w Kowarach oraz Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze. Choć czas dojazdu do Zamku Czocha jest dłuższy, z pewnością jest to opcja godna uwagi, by zimowy wypoczynek był aktywny, a udział w nim pozostawił dobre wspomnienia.

Zimowe atrakcje dla młodzieży w Pałacu w Witaszycach

Pałac Witaszyce (wielkopolskie) to trzecia propozycja Hugona Yorcka na ferie zimowe 2024, która zawiera w sobie aż trzy programy. Dla fanów Gwiezdnych Wojen, mieczy świetlnych i LEGO – Świat Rekrutów z warsztatami w podziemiach dworu, gdzie mieści się jedna z większych kolekcji Star Wars w Polsce. Kolejna propozycja to Świat Sanguinów, czyli Odkrywców Tajemnic, Warsztaty z dedukcji, demaskacji czy fechtunku – to części programu dla fanów rodziny Addamsów czy młodej panny Holmes. I wreszcie znana propozycja dla lubiących fantasy w klimacie średniowiecza, łuków i fechtowania mieczem, czyli Świat Tropicieli. Pałac udostępnia salę zieloną, balową i salę podróżników, a także zielony gabinet na wspólne planszówki czy rozgrywki w PS4. Dodatkowo w parku można dołączyć do rozgrywek w Laser Tag. Pałac w Witaszycach to dla mieszkańców Czterech Światów drugi dom, a to z tego względu, że HUGO YORCK działa w tym miejscu przez cały rok, organizując nie tylko zimowiska, ale także kolonie letnie, zielone szkoły i tematyczne imprezy dla dorosłych. Pełna oferta zimowisk 2024 tutaj.

Co zapewnia Hugo Yorck?

HUGO YORCK jest jednym z wiodących organizatorów turystyki dla dzieci i młodzieży w obszarze zimowisk i kolonii tematycznych w pałacach i zamkach. Każdego roku do Czterech Światów Hugona Yorcka przybywają tysiące dzieci z całej Polski. W czasie zimowisk uczestnicy mieszkają w pałacach i zamkach przez cały tydzień, czyli siedem dni (zawsze od niedzieli do soboty; sześć noclegów) oraz korzystają z zamkowej czy pałacowej kuchni. Posiłki serwowane są w specjalnych salach, które są wyłączone z ruchu turystycznego. Warsztaty i imprezy – codziennie inne, trwające od rana do późnego wieczora – odbywają się w stylizowanych salach oraz na terenie parku danej lokalizacji. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje specjalną odzież tematyczną szytą na miarę, okolicznościową koszulkę oraz pamiętnik podróżnika w formie zeszytu i inne gadżety. HUGO YORCK zapewnia również opiekę kierownicza i wychowawczą. Co jest ważne? Zimowiska odbywają się w całodobowo strzeżonych lokalizacjach. Pamiętaj! W czasie zimowiska dostęp uczestników do telefonów komórkowych jest ograniczony, co sprzyja dobrej zabawie, integracji i stanowi pewne wytchnienie od ciągłego myślenia o telefonie i mediach społecznościowych. Dlatego programy w Czterech Światach są chętnie wybierane przez rodziców jako forma spędzenia części ferii zimowych czy wakacji.

