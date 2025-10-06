Fundusze Europejskie dla silnej i bezpiecznej Małopolski

Działająca od 2006 r. inicjatywa „Bezpieczna Małopolska” stanowi przykład nowoczesnego i przyszłościowego podejścia do ochrony życia oraz mienia mieszkańców regionu. Łączy w sobie wykorzystanie środków unijnych, zaangażowanie samorządów oraz profesjonalizm służb ratowniczych, tworząc spójną strategię podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w regionie.

W Małopolsce bezpieczeństwo to nie tylko słowo — to realne działania i konkretne efekty – podkreśla Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Pierwszy sukces w negocjacjach z Komisją Europejską

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął rozmowy z Komisją Europejską na temat przekierowania części środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na działania podnoszące poziom bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Bruksela zatwierdziła propozycje dotyczące budowy Centrum Szkoleniowo-Treningowego dla Małopolskiego Garnizonu Policji, modernizacji wojewódzkich obiektów mostowych oraz wsparcia służb ratunkowych, dla których planowane są zarówno szkolenia z odpowiedniego reagowania w sytuacji zagrożenia, jak również wyposażenie ich w specjalistyczny sprzęt.

1 mld zł na nowe inwestycje w bezpieczeństwo

Przystąpiono także do negocjacji w zakresie przesunięcia części środków unijnych, którymi dysponuje Zarząd Województwa, na działania zwiększające odporność regionu na sytuacje kryzysowe i powstające zagrożenia.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Małopolski stanowi priorytet dla Zarządu Województwa Małopolskiego. W obliczu niepewnych czasów kluczowe jest poszukiwanie wszelkich dostępnych środków na inwestycje, które mogą przyczynić się do zwiększenia odporności regionu oraz poprawy bezpieczeństwa jego mieszkańców. Dlatego chcemy wykorzystać w tym celu również Fundusze Europejskie – mówi marszałek Łukasz Smółka.

Planowane jest zainwestowanie europejskich środków przede wszystkim w projekty infrastrukturalne, takie jak budowa i modernizacja sieci wodociągowych wraz z uzdatnianiem wody, doposażenie służb ratowniczych, budowa i modernizacja dróg wojewódzkich, tworzenie tymczasowych miejsc schronienia, a także szkolenia dla mieszkańców oraz służb ratowniczych i zwiększenie odporności na cyberataki w szpitalach.

Łącznie na cele związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w regionie planuje się przeznaczyć ponad 1 mld zł.

Realne wsparcie dla codziennego bezpieczeństwa

W transport, infrastrukturę, ochronę i bezpieczeństwo Małopolan zainwestowano dotychczas setki milionów złotych. Ogromną rolę w realizacji tych zadań odgrywają środki europejskie, które od lat wspierają projekty realizowane w obszarze bezpieczeństwa.

Jako samorząd województwa chcemy mocno inwestować we wszystkie służby ratownicze w regionie – wspieramy Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, strażaków, policjantów, GOPR, TOPR. Tylko w ramach poprzedniej perspektywy finansowej na doposażenie małopolskich służb przeznaczyliśmy ponad 640 mln zł - podkreśla Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

i Autor: archiwum UMWM/ Materiały prasowe Rozmowy z Komisją Europejską

Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna

Zawód strażaka od lat cieszy się wśród społeczeństwa największym zaufaniem. Nic dziwnego – strażacy czuwają nad naszym bezpieczeństwem non stop, niosąc pomoc innym bez względu na ryzyko, często z narażeniem własnego życia. Nieocenionym wsparciem dla zawodowych służb ratowniczych są Ochotnicze Straże Pożarne i to właśnie one, między innymi dzięki środkom pochodzącym z Funduszy Europejskich, były w ostatnich latach sukcesywnie doposażane. Nowoczesny sprzęt, jaki trafił do strażaków-ochotników z Małopolski, pozwala im reagować szybciej i skuteczniej, a także zwiększa komfort ich pracy.

Tylko dzięki trzem edycjom projektu „Bezpieczna Małopolska” ponad 220 jednostek OSP otrzymało nowoczesne samochody oraz sprzęt ratowniczy.

Jak ważne jest to przedsięwzięcie zarówno dla samorządu województwa, jak i samych strażaków ochotników, mogliśmy zobaczyć podczas uroczystości przekazania 63 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączna wartość zakupu w ramach jednego z największych projektów wsparcia OSP to 65 mln zł. Nowoczesny sprzęt to gwarancja szybszej i skuteczniejszej reakcji w sytuacjach kryzysowych.

i Autor: UMWM/ Materiały prasowe

Przekazujemy aż 63 nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze. To inwestycja w bezpieczeństwo Małopolski, ale też uznanie wdzięczności za Wasze poświęcenie i gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy. Nawet najlepszy sprzęt nie zadziała bez wyszkolonych i odważnych ludzi. Wy jesteście najwyższą wartością jednostek OSP. Konsekwentnie realizujemy postawione cele i stawiamy kolejne: pracujemy nad kolejnymi programami, które wesprą Was w dbaniu o bezpieczny region. Wspólnie budujemy silną i bezpieczną Małopolskę! – powiedział marszałek Łukasz Smółka podczas uroczystości przekazania wozów.

Na tym nie koniec, bo jeszcze przed wakacjami 2026 do małopolskich strażaków ochotników trafią kolejne 23 wozy. Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, traktując je jako kluczowy filar systemu bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki takim inwestycjom strażacy ochotnicy zyskują nie tylko nowoczesny sprzęt, ale także większą pewność, że w sytuacjach zagrożenia będą mogli działać szybko, skutecznie i bezpiecznie.

Przed kryzysami nie jesteśmy w stanie uciec. Możemy się jednak do nich skutecznie się przygotować i współpracować ponad podziałami. Taki jest właśnie plan działania na najbliższe lata – podkreśla Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Nowe zakupy to kolejny krok w kierunku zwiększenia skuteczności i szybkości reagowania, jak również poprawy warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Województwie Małopolskim.

i Autor: UMWM/ Materiały prasowe

