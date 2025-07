Fundusze Europejskie – klucz do rozwoju małopolskich wsi

W Małopolsce RLKS jest realizowany przez 24 Lokalne Grupy Działania (LGD) i ma na celu przede wszystkim zrównoważony rozwój obszarów wiejskich regionu. Lokalne Grupy Działania (LGD) to organizacje, które skupiają partnerów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD pełnią ważną rolę w procesie rozwoju obszarów wiejskich, angażując mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących ich otoczenia.

- Rozwój lokalny kierowany przez społeczność to fundament, na którym budujemy przyszłość – oddając inicjatywę mieszkańcom i wspierając ich pomysły, tworzymy silne, zintegrowane społeczności, gotowe na wyzwania jutra. Wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski – podkreśla Łukasz Smółka Marszałek Małopolski.

Gminy i wsie dzięki Funduszom Europejskim otrzymują możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach. Wsparcie dotyczy zarówno inwestycji infrastrukturalnych, jak i projektów społecznych oraz gospodarczych. RLKS to także szansa na aktywizację zawodową mieszkańców, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

i Autor: Archiwum UMWM, M. Skowronek Chełmiec - zagospodarowanie przestrzeni w centrach miejscowości

Nowa infrastruktura, nowe możliwości

Jednym z kluczowych obszarów dotacji RLKS jest rozbudowa infrastruktury publicznej. Fundusze Europejskie umożliwiają budowę i modernizację świetlic wiejskich, domów kultury, tężni solankowych, siłowni plenerowych czy placów zabaw dla dzieci.

Jednym z przykładów udanych projektów jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Polance Hallera. Inicjatywa ta została zrealizowana przez lokalną grupę działania Blisko Krakowa, która zidentyfikowała potrzebę stworzenia przestrzeni rekreacyjnej dla lokalnej społeczności. Dzięki współpracy z mieszkańcami oraz wsparciu finansowemu Funduszy Europejskich, udało się stworzyć bezpieczne miejsce do zabawy dla dzieci oraz atrakcyjne miejsce dla rodziców, którzy mogą się zrelaksować pośród zieleni mając jednocześnie oko na swoje pociechy. Plac zabaw został otoczony krzewami i drzewami. Całość oświetlają lampy solarne, które zasilane są energią słoneczną. Zadbano także o wygodne dojście, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Obok placu zabaw wybudowano zadaszoną strefę rekreacyjną, w której mieszkańcy mogą się spotkać.

Projekt ten nie tylko wzbogacił infrastrukturę miejscowości, ale również przyczynił się do integracji lokalnej społeczności. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w planowaniu i realizacji projektu, co wpłynęło na ich poczucie przynależności i zaangażowania w rozwój swojej miejscowości.

W Małopolsce dotychczas zrealizowano wiele projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które poprawiają estetykę i funkcjonalność miejscowości. Budowa placów zabaw, parków i skwerów a także ścieżek rowerowych i wież widokowych, to tylko niektóre z działań, które zmieniły oblicze regionu.

i Autor: Archiwum UMWM, M. Skowronek Krzykawka - budowa altany i placu zabaw

Tworzenie miejsc pracy i wspieranie przedsiębiorczości

RLKS stwarza szanse dla osób marzących o własnej firmie, dając im środki na założenie działalności pozarolniczej. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie przy realizacji projektów związanych z agroturystyką, edukacją, a także innymi formami działalności gospodarczej, które odpowiadają na potrzeby lokalnego rynku. W Małopolsce za sprawą Funduszy Europejskich w ramach rozwoju działalności gospodarczej powstało szereg nowoczesnych firm i gospodarstw agroturystycznych które przyciągają turystów i uczestniczą w rozwoju ekoturystyki. Tego typu inicjatywy pozwalają mieszkańcom na szansę na stabilny dochód i niezależność finansową.

i Autor: Archiwum UMWM, M. Skowronek Maria Osuszek, otwarcie działalności gospodarczej w zakresie usług dogoterapii

Kultura, turystyka i dziedzictwo regionalne

Dla edukacji, kultury i turystyki RLKS to także potężne wsparcie. Fundusze Europejskie umożliwiają realizację projektów, które promują lokalne tradycje, kulturę i dziedzictwo Małopolski. Mieszkańcy wsi mogą ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie nowych szlaków turystycznych, budowę obiektów związanych z turystyką, promocję lokalnego dziedzictwa i organizację wydarzeń kulturalnych. Przykładem jest Podhalańska Grupa Działania, która w celu promocji lokalnej twórczości wsparła organizację warsztatów i konkursu pn. „Historia i dzień dzisiejszy parafii i miejscowości karpackich” dla dzieci i młodzieży. To przyczyniło się do promocji unikalnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego tego regionu. Dzięki konkursowi wzrosło zaangażowanie mieszkańców w opiekę nad lokalnymi tradycjami, a z kolei turyści mieli okazję poznać historię i teraźniejszość tych miejsc. Unijne wsparcie pozwala mieszkańcom na lepsze wykorzystanie walorów regionu i w rezultacie pozwala przyciągnąć turystów i inwestorów.

i Autor: Archiwum UMWM, M. Skowronek Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach, zakup instrumentów muzycznych i strojów regionalnych

Usługi społeczne na wsi

Program RLKS nie ogranicza się tylko do inwestycji infrastrukturalnych i gospodarczych. Duży nacisk położono na rozwój usług społecznych. Fundusze Europejskie od lat umożliwiają finansowanie działań, które zwiększają dostępność usług zdrowotnych i społecznych, szczególnie dla seniorów, dzieci oraz osób w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki tym środkom realizowane są projekty poprawiające dojście do usług opiekuńczych, powstają placówki wsparcia dziennego i miejsca integracji społecznej.

RLKS oferuje fundusze na organizację szkoleń i kursów zawodowych, które pomagają w podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu pracy. Osoby mające trudności ze znalezieniem zatrudnienia mogą otworzyć własną firmę lub wrócić na rynek pracy z nowa energią i umiejętnościami.

i Autor: Archiwum UMWM, M. Skowronek M. Sędzik - zakup specjalistycznych maszyn w celu podjęcia działalności gospodarczej w branży kamieniarskiej

Jak aplikować o Fundusze Europejskie?

Mieszkańcy Małopolski mogą samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów. Każda z Lokalnych Grup Działania będzie ogłaszać nabory wniosków o udzielenie wsparcia. Pierwsze nabory już ruszyły. Proces aplikacyjny jest prosty i wspomagany przez doradców z Lokalnych Grup Działania, które pełnią rolę pośredników między Unią Europejską a mieszkańcami. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy udać się do swojej Lokalnej Grupy Działania – tj. działającej w miejscu zamieszkania.

Doradcy pomogą w przygotowaniu wniosku, udzielą niezbędnych informacji oraz przeprowadzają przez cały proces aplikacyjny.

Każdą z LGD, pod jakim adresem działa, można sprawdzić na stronie: https://pswpr.malopolska.pl/strona/113-lokalne-grupy-dzialania-lgd.

i Autor: Archiwum UMWM, M. Skowronek Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu, adaptacja poddasza nieużytkowego nad Szkołą Podstawową w Piątkowej na cele kulturalne

Fundusze Europejskie w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) to doskonała okazja do poprawy jakości życia na wsi i w małych miejscowościach Małopolski. Program daje mieszkańcom realną możliwość wpływania na rozwój swojego regionu, realizując projekty w zakresie infrastruktury, turystyki, kultury, edukacji i aktywizacji społecznej. Warto skorzystać z tej szansy, aby wprowadzić pozytywne zmiany i budować lepszą przyszłość swoich gmin.

Fundusze Europejskie to nie tylko pomoc finansowa, ale także impuls do działania, który wspiera zrównoważony rozwój Małopolski. Więcej szczegółów na stronie: https://pswpr.malopolska.pl

i Autor: Archiwum UMWM, M. Skowronek Fundusze Europejskie dla Małopolski

