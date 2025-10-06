Fundusze Europejskie wspierają nowoczesną fizjoterapię onkologiczną w Małopolsce

Szpital Rydygiera to jeden z filarów małopolskiej opieki zdrowotnej. Jego rozwój to nasz wspólny obowiązek – podkreśla Łukasz Smółka marszałek Małopolski.

W ramach projektu zrealizowanego dzięki środkom unijnym szpital zyskał zaawansowaną technologicznie bazę diagnostyczną, która pozwala na wysokospecjalistyczne badania chorych w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego, głowy i szyi, skóry, piersi, płuc, mózgu, urologii, ginekologii, hematologii oraz narządów ruchu. Dodatkowo powstało nowoczesne zaplecze, które pozwala na skuteczną i komfortową terapię onkologiczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Fizjoterapia onkologiczna – kluczowy element rehabilitacji

Pacjenci Oddziału Onkologii mają dostęp do kompleksowej opieki, która obejmuje również fizjoterapię onkologiczną. Monika Dziedzic szefowa nowego Zakładu Fizjoterapii Onkologicznej i Hematologicznej Szpitala Rydygiera prowadzi zajęcia w zakresie prerehabilitacji i rehabilitacji wczesnej oraz późnej – zarówno podczas, jak i po leczeniu onkologicznym. Praca z osobami leczonymi koncentruje się na przeciwdziałaniu obrzękom, usprawnianiu funkcji ruchowych oraz wspieraniu pacjentów w powrocie do aktywności i samodzielności, co odgrywa kluczową rolę w procesie ich zdrowienia.

W Rydygierze rehabilitujemy Pacjentów po różnych specjalistycznych zabiegach i terapiach; prowadzimy również skuteczną pre – rehabilitację, która przygotowuje organizm do konkretnego zabiegu chirurgicznego i kolejnych etapów leczenia. Ale w Zakładzie Fizjoterapii Onkologicznej i Hematologicznej po raz pierwszy we współpracy z krakowską Akademią Kultury Fizycznej już od października będziemy koncentrować się na Pacjentach po leczeniu chirurgicznym, chemioterapii, radioterapii oraz Pacjentach hematologicznych – w trakcie oraz po zakończeniu leczenia onkologicznego i hematologicznego. To właśnie im dedykowane będą specjalistyczne programy fizjoterapii przygotowywane przez specjalistów z AKF – podkreśla Monika Dziedzic.

W jej opinii każda sesja terapeutyczna to nie tylko praca nad ciałem, ale także ogromne wsparcie psychiczne dla podopiecznych, którzy przechodzą przez trudny proces leczenia onkologicznego.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Fundusze Europejskie dla zdrowia

Unijne inwestycje w Szpitalu Rydygiera to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną terapię nowotworową. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich placówka zyskała nie tylko nowoczesne urządzenia medyczne, ale także komfortowe warunki lokalowe, które są niezbędne przy wzrastającej liczbie pacjentów wymagających opieki onkologicznej.

Wsparcie z Funduszy Europejskich dla Szpitala Rydygiera to doskonały przykład tego, jak unijne środki mogą zmieniać jakość opieki medycznej. Inwestycje takie jak ta pozwalają na rozwój infrastruktury zdrowotnej, poprawę jakości usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do nowoczesnych terapii. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na kompleksową, wysokiej jakości opiekę, co jest szczególnie istotne w obliczu rosnącej liczby zachorowań na nowotwory.

Dzięki Funduszom Europejskim Szpital Rydygiera nie tylko posiada nowoczesną opiekę onkologiczną, ale także stanowi przykład skutecznej inwestycji w zdrowie mieszkańców Małopolski.