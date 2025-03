Good Lood budzi się na wiosnę! Otwarcie lodowego sezonu pełne niespodzianek

Wybrano najlepsze uzdrowisko w Polsce. Według kuracjuszy to hit każdego sezonu

Gdy inne lodziarnie jeszcze czekają na cieplejsze dni, Good Lood już teraz budzi apetyt na lody tworzone z najwyższej jakości składników. Od 2016 roku marka nieustannie zachwyca oryginalnymi połączeniami smakowymi oraz ofertą dostosowaną do różnych potrzeb dietetycznych. W menu można znaleźć zarówno lody mleczne, jak i wegańskie, bez dodatku cukru oraz pyszne sorbety – większość z nich jest bezglutenowa. Wszystkie informacje o składnikach można błyskawicznie sprawdzić w aplikacji Good Lood App, stworzonej specjalnie dla miłośników lodowych przysmaków!

Smażone loody na tłusty czwartek – wyjątkowa uczta!

Good Lood zaskoczył swoich Gości! 27 lutego, w tłusty czwartek, w loodspocie na ul. Kałuży 1 w Krakowie pojawiła się niezwykła nowość – smażone loody. Była to alternatywa dla tradycyjnych pączków, łącząca chrupiącą, złocistą otoczkę z zimnym, kremowym wnętrzem. To wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i udowodniło, że Good Lood nie boi się eksperymentować, by dostarczać swoim gościom unikalnych doznań smakowych.

Z okazji tłustego czwartku pojawiły się także premierowe smaki lodów, m.in. Dubajski Pączek – połączenie pistacji, pączka, ciasta kadayif i czekolady. Nie zabrakło też klasycznych propozycji: Pączkowego z różą oraz Pączkowego z Choconoot®, które zachwyciły fanów lodowych wariacji na temat karnawałowych słodkości.

Co nowego w Good Lood?

Tłusty czwartek był jedynie zapowiedzią tego, co czeka Loodomaniaków tej wiosny. Good Lood nieustannie poszukuje nowych inspiracji i trendów, dlatego już wkrótce do oferty trafi kolejna nowość – lody wysokobiałkowe. To idealna propozycja dla osób aktywnych, dbających o zdrową dietę, a zarazem kochających lodowe przyjemności.

W sezonie wiosna-lato Good Lood szykuje jeszcze więcej niespodzianek! Marka znana jest z błyskawicznego reagowania na trendy i serwowania unikalnych smaków jako pierwsza w Polsce. Dzięki temu klienci mogą być pewni, że każda wizyta w loodspocie to nowa, smakowa przygoda!

i Autor: materiały prasowe Good Lood

Loodspoty wracają – znajdź swój ulubiony!

Dzięki licznym lokalizacjom w niemal każdej dzielnicy Krakowa, ulubione lody są zawsze w zasięgu ręki. Good Lood dba o to, by każdy mógł cieszyć się ich niepowtarzalnym smakiem przez cały rok, a teraz – wraz z nadejściem wiosny – powraca w pełni sił, gotowe na kolejny sezon lodowej pasji!

Śledź Good Lood w mediach społecznościowych oraz w aplikacji, aby być na bieżąco z premierami smaków i nowymi atrakcjami. Nie przegap okazji, by zasmakować w tym, co najlepsze!

www.goodlood.com

Materiał Sponsorowany