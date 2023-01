Katował ją i gwałcił, zabiła go nożem. Karolina P. nie pójdzie do więzienia

28-latek groził domownikom siekierą. Interweniowała policja

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Andrychowie interweniowali w gminie Wieprz (powiat wadowicki) z powodu awantury wywołanej przez 28-letniego mężczyznę. Agresor groził swoim bliskim siekierą i nie miał zamiaru się uspokoić, nawet gdy na posesji zjawili się mundurowi. Wręcz przeciwnie, wobec policjantów 28-latek zachowywał się wulgarnie i agresywnie. Nie chciał również odłożyć trzymanej w ręku siekiery i wprost zapowiedział, że użyje niebezpiecznego przedmiotu, jeśli policjanci będą chcieli go zatrzymać. Bandzior został obezwładniony, gdy policjantom udało się wykorzystać moment nieuwagi mężczyzny.

28-latek trafił już za kratki. Był poszukiwany przez sąd

Po zatrzymaniu 28-latka okazało się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wadowicach do odbycia kary pozbawienia wolności, dlatego został już osadzony w zakładzie karnym i spędzi tam 90 dni. Dodatkowo usłyszał zarzut wymuszania zaniechania prawnej czynności służbowej, za co grozi kara do 3 lat więzienia.

