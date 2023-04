Jak uwolnić się od toksycznego pracodawcy?

W pracy spędzamy większą część naszego życia. Nic dziwnego, że każdy z nas chciałaby, aby miejsce pracy kojarzyło się z miłą i profesjonalną atmosferą. Niezależnie od branży i stanowiska odpowiednie relacje na linii pracownika-pracodawca są niezwykle istotne również ze względu na wydajność zespołu. Brak klarownej komunikacji i zbyt emocjonalne podejście do swoich obowiązków powoduje zachwianie równowagi pracowników i znacznie utrudnia pracę. W końcu jak wykonywać swoje codzienne zadania, skoro szef zamknął się obrażony w swoim gabinecie? Jednocześnie warto zaznaczyć, że często nad poprawnością relacji powinny czuwać dwie strony. Wzajemne zrozumienie i szacunek to nie tylko utopijne frazesy, ale podejście, które wbrew pozorom - nie jest trudne do urzeczywistnienia. Zatem jak poradzić sobie z toksycznym pracodawcą i poprawić swoją sytuację w pracy?

Toksyczny pracodawca - jaki jest?

Bardzo łatwo określić cechy toksycznego pracodawcy. Jest to osoba, która ma potrzebę ciągłej kontroli i nie potrafi zaufać swoim pracownikom. W wielu przypadkach objawia się to wręcz obsesyjnym sprawdzaniem, co w danym momencie robią podwładni, łącznie z zamontowaniem nielegalnego monitoringu w pracy. Może dochodzić również do sytuacji, w których pracodawca bardzo “uformalnia” pracę i wymaga wypełniania tysięcy nieznaczących rejestrów i list. Nie mówimy tu oczywiście, o zwyczajowych listach obecności czy podaniach o urlop - to norma regulowana przepisami. Chodzi przede wszystkim o każdorazowe wymaganie oficjalnego wniosku o np. zakończenie danego dnia pracy 15 minut wcześniej. Zbyt rozbudowana papierologia znacznie utrudnia funkcjonowanie nie tylko pracowników, ale też samego pracodawcy, który nie dostrzega pojawiających się absurdów.

Toksyczny pracodawca może być także nad wyraz emocjonalny - reagować gniewem na każde, nawet najmniejsze przewinienie lub demonstrować swoje niezadowolenie przez odcinanie są od pracowników, w sytuacji gdy konieczne jest jego zwierzchnictwo nad daną sprawą. Buduje to atmosferę napięcia i stresu. Jeśli klient czeka na odpowiedź, a ta musi zostać zaakceptowana przez szefa, który aktualnie pogrążony w swojej złości, nie odpowiada na próby kontaktu, pracownicy czują się opuszczeni w trudnej sytuacji. A mówiąc kolokwialnie - wystawieni na pożarcie.

Ogromną rolę w sprawnym funkcjonowaniu zespołu odgrywa też komunikacja. Pracodawca, który nie komunikuje swoich potrzeb i wymagań lub nie potrafi jasno podzielić obowiązków, wprowadza zamieszanie i chaos, które przekładają się na niewydajne funkcjonowanie zespołu. Jeśli więcej czasu zajmuje pracownikom zdobycie konkretnych wytycznych do zadania, niż samo zadanie, to coś tu nie gra.

Duże miasta - duży problem?

Czy w Krakowie i innych dużych miastach możemy dostrzec problemy związane z toksycznymi pracodawcami? Bez wątpienia. Jednak, czy jest to problem, z którym borykają się tylko krakowscy pracownicy? Niestety, skala zjawiska w całej Polsce jest dość duża. Oczywiście Kraków, z racji większej populacji będzie w statystykach górował nad mniejszymi miejscowościami, warto jednak zaznaczyć, że toksyczni pracodawcy nie są tylko domeną dużych miast.

W wielu przypadkach takie zachowania wynikają z dwóch czynników - albo pracodawca ma przykre doświadczenia z pracownikami w przeszłości, albo brakuje mu wiedzy i umiejętności, aby sprawnie zarządzać zespołem z pozycji lidera. Krakowscy pracodawcy mają w tym wypadku ułatwione zadanie. Mogą skorzystać ze szkoleń, które pokażą im jak efektywnie prowadzić działalność i zarządzać kapitałem ludzkim lub budować zespół, który spełni ich oczekiwania. W trudniejszej sytuacji są przedsiębiorcy z małych miast, które cierpią na niedobór wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, a konkurencja na rynku pracy jest mniejsza.

Jak poradzić sobie z toksycznym pracodawcą?

Ciężko jednoznacznie polecić cudowny sposób, na poradzenie sobie z toksycznym pracodawcą. Wiele zależy od sytuacji i od nasilenia problemu, a także od charakteru i nastawienia samego pracodawcy i pracowników. Czasami wystarczy szczera rozmowa i jasne postawienie sprawy, aby szef zastanowił się nad swoim sposobem zarządzania. Zdarza się jednak, że pracownicy komunikują problem i nie spotykają się ze zrozumieniem lub toksyczność pracodawcy zaczyna nosić znamiona mobbingu. W takiej sytuacji konieczne jest zgłoszenie firmy do Państwowej Inspekcji Pracy lub podjęcie trudnej decyzji o zmianie pracy.

Numer do krakowskiego PIP: (12) 424-04-50

