42-latka zasnęła i stoczyła się do stawu z rybami. O włos od tragedii

W PRL-u każdy o nich marzył, do Krakowa trafiły używane. Kultowe scanie wyremontowane przez MPK

Tatry. TOPR apeluje o niezabieranie małych dzieci na wysokogórskie szlaki

Ostatnio w Tatrach doszło do niepokojącego incydentu. Siedmioletnia dziewczynka ruszyła wraz z rodzicami na szlak na Świnicę, jeden z najtrudniejszych w polskich Tatrach. W trakcie wędrówki przewróciła się i spadła kilka metrów w dół, zatrzymując się na skalnej półce. Szczęśliwie, dziecko uniknęło poważniejszych obrażeń. Ten incydent skłonił jednak TOPR do wystosowania apelu do rodziców. Naczelnik ratowników zwrócił uwagę, że takie miejsca są niezwykle niebezpieczne dla dzieci. Dla wielu z nich wędrówka po wysokogórskich szlaku może być ponad siły.

— Z niepokojem obserwuję nasilający się trend zabierania kilkuletnich dzieci na bardzo ambitne wycieczki wysokogórskie. [...] Uważam, że zabieranie dzieci w rejony wysokogórskie bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności asekuracji technikami linowymi jest narażaniem dzieci na poważne konsekwencje zdrowotne, włącznie z bezpośrednim zagrożeniem życia w skrajnych przypadkach. Takie zachowanie może stanowić również podstawę do prawnej oceny sprawowania właściwej opieki nad osoba niepełnoletnią. Bardzo prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku i dbanie o komfort i bezpieczeństwo dzieci, z którymi wybieramy się w góry — przekazał naczelnik TOPR Jan Krzysztof na Facebooku.

Tatry. Małe dziecko na szlaku na Świnicę. Nagranie poróżniło internautów

Niedługo po odezwie wystosowanej do rodziców przez naczelnika TOPR w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak kilkuletni chłopczyk wędruje wraz z rodzicami, także na Świnicę. Możemy na nim zobaczyć, jak dziecko wyposażone w kask i prowadzone na specjalnej uprzęży ochoczo wspina się na skały. Post wywołał jednak poważne poruszenie wśród internautów. Część osób wskazywała, że nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, a dziecko dziecku nierówne. W znacznej części przeważały jednak słowa krytyki.

— Ty ciągniesz dziecko, a za Tobą kolejka... nie popieram. Proponuję przeczytać komunikat Naczelnika TOPR z ostatnich dni — czytamy w komentarzach pod nagraniem.

— Totalna głupota i nieodpowiedzialność. Dziecko zmuszać do takich wypraw niebezpiecznych. Czy musi to samo chcieć i lubić co rodzice? Kilkuletnie dziecko powinno być na placu zabaw, nie na ryzykownej wyprawie. Z małego starego robicie na siłę??? — czytamy w komentarzach pod nagraniem.

— To są rodzice, którzy za cenę oooogromnego wysiłku dziecka chcą zaistnieć na fb lub insta pokazując takie rzeczy... — czytamy w komentarzach pod nagraniem.

Tatry to nie tylko Morskie Oko. Oto najbardziej urokliwe jeziora i stawy w górach: