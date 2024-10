Były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenił pokolenie Z. "Widzę, że to bardzo poważny problem"

Policjanci szukają Konrada Kożucha z Limanowej (woj. małopolskie). Mężczyzna ostatnio raz był widziany we wtorek 1 października 2024 roku. 30-latek przepadł jak kamień w wodę. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał żadnego kontaktu ze swoją rodziną.

Zaginiony Konrad Kożuch

30 lat

zam. w Limanowej

wzrost 178 cm

sylwetka szczupła

włosy blond

Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna poruszał się samochodem marki Ford Fiesta koloru czerwonego z charakterystycznymi felgami koloru grafitowego. - Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu zaginionego o ich przekazanie do dyżurnego KPP w Limanowej tel. 47-83-45-400 lub 112 - informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Limanowie.

Informacje w sprawie zaginionego można przekazywać także za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: [email protected]