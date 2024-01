Bezpłatne autobusy i tramwaje w Krakowie. Jakość powietrza to dramat

Straszny wypadek w Zakopanem. Zbiórka na rehabilitację Gabrysi

Na początku roku w Zakopanem doszło do strasznego wypadku. Młoda kobieta jadąca na skuterze śnieżnym straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. W ciężkim stanie trafiła do szpitala w Nowym Targu. Lista doznanych przez nią urazów mrozi krew w żyłach: krwiak w głowie, uraz kości szczękowo-policzkowych, uraz klatki piersiowej, miednicy, pęknięte żebra, złamany obojczyk, pęknięty kręg lędźwiowy. Wkrótce czeka ją druga operacja głowy. Bliscy Gabrysi nie tracą jednak nadziei na jej powrót do zdrowia i już myślą o przyszłej rehabilitacji 22-latki.

Na portalu pomagam.pl (kliknij w link) została uruchomiona zbiórka dedykowana Gabrysi. W pomoc zaangażowało się już prawie 500 osób!

Jak doszło do wypadku?

Zakopiańska policja ustaliła, że poszkodowana 22-latka była częścią sześcioosobowej grupy poruszającej się na wypożyczonych skuterach śnieżnych. Żadna z tych osób nie używała kasku ochronnego. Co więcej, niektórzy z nich po raz pierwszy wsiedli na skuter. Postępowanie policji jest prowadzone pod nadzorem prokuratury w sprawie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Do wypadku najprawdopodobniej doszło, gdy 22-latka wjechała na muldę, nie opanowała skutera, a poprzez utratę równowagi wcisnęła gaz i przyspieszając uderzyła z impetem w drzewo. Poszkodowana w chwili zderzenia była trzeźwa - powiedział asp. szt. Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.

