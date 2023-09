Siedem grzechów głównych Polaków w Tatrach. Za to Górale nas nienawidzą!

Ratowanie życia 1,5-rocznego Januszka jak lądowanie na Księżycu. Lekarze z Krakowa zrobili to jako pierwsi w Europie

Wybory 2023. Kandydaci na posłów i senatorów rozpoczęli kampanie wyborcze

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się już 15 października. Oznacza to, że w najbliższych tygodniach odbędzie się wzmożona kampania polityczna, podczas której kandydaci na posłów i senatorów będą walczyć o głosy wyborców. W Krakowie pojedynek liderów list wyborczych rozegra się pomiędzy: Maciejem Gdulą z Lewicy, Bartłomiejem Sienkiewiczem z KO, Rafał Komarewiczem z Trzeciej Drogi, Konradem Berkowiczem z Konfederacji i Małgorzatą Wassermann z PiS.

Plakat wyborczy Bartłomieja Szczoczarza na klepsydrach cmentarnych

Bartłomiej Szczoczarz znalazł się na 13 miejscu krakowskiej listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. Polityk jest związany z Krakowem i Zabierzowem, gdzie jest m.in. współorganizatorem wigilii dla potrzebujących. Wcześniej piastował stanowisko wiceprezesa Jurajskiej Izby Gospodarczej. W swoich działaniach zajmuje się wsparciem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Zabierzów.

Wiele kontrowersji wywołało zdjęcie plakatu wyborczego polityka, zamieszczone na Twitterze, na którym możemy zobaczyć, że został on przyklejony na tablicy, gdzie mieszkańcy zamieszczają klepsydry pogrzebowe zmarłych. Patrząc na informacjach na nich zamieszczonych, można przypuszczać, że znajduje się ona na terenie powiatu olkuskiego. Duży plakat niemal całkowicie zasłania informacje, zamieszczone w nekrologach. To nie spodobało się użytkownikom Twittera, którzy krytykują wybór miejsca do prowadzenia kampanii wyborczej.

— Po trupach do celu — komentują internauci na Twitterze.

— "Razem możemy więcej" na tle klepsydr to nie wygląda najlepiej — komentują internauci na Twitterze.

— Ciekawe czy chodzi na pogrzeby składać kondolencje i rozdawać ulotki — komentują internauci na Twitterze.

— Mojej śp. Babci wisiała kiedyś klepsydra na tablicy ogłoszeniowej i w dniu pogrzebu rano już ktoś zawiesił plakat B Szydło. Kampania polityczna nie wie, co to sumienie, zmarły i tak już nie odda głos więc można zakleić klepsydrę. Dla mnie to chore — komentują internauci na Twitterze.

Oj tam zmarli.. KANDYDUJĘ HELOOOŁ! pic.twitter.com/7Kr1QmJrmm— Marta Smolańska (@MSmolanska) September 8, 2023

Gdzie na jednodniowy wypad z psem za miasto? Stworzyliśmy listę najpiękniejszych miejsc pod Krakowem:

QUIZ jak dobrze znasz polskie przeboje Pytanie 1 z 9 To wielki hut Budki Suflera. Tekst brzmi: "Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś..." tak mi źle kocham cię długi list Dalej