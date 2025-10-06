Kraków pokocha modę z drugiej ręki! Sprawdź nowy VIVE Profit na Bratysławskiej

2025-10-06 14:49 Materiał sponsorowany

Drugi krakowski sklep VIVE Profit już działa! W nowej lokalizacji na ul. Bratysławskiej 2 znajdziesz mnóstwo starannie wyselekcjonowanych ubrań, akcesoriów i modowych perełek — idealnych na każdą porę roku. To więcej niż zwykły second hand — to przestrzeń, w której moda dostaje drugie życie, a Ty odkrywasz swój niepowtarzalny styl.

VIVE Profit

Autor: VIVE Profit/ Materiały prasowe

Nowa przestrzeń dla miłośników second handów

Nowa lokalizacja to przestrzeń, gdzie moda dostaje szansę na drugie życie. Klienci mogą wybierać spośród odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, a także szerokiej gamy dodatków i butów. Oprócz tego w sklepie dostępny jest VIVE BOX, czyli specjalna strefa z artykułami różnego rodzaju – od książek, przez chemię gospodarczą i perfumy, aż po karty podarunkowe. Różnorodność asortymentu sprawia, że każdy, niezależnie od wieku czy stylu, znajdzie coś dla siebie.

Ogromną zaletą zakupów w VIVE Profit jest regularna wymiana towaru. W krakowskim sklepie w każdy piątek na półkach pojawia się nowy asortyment, natomiast w czwartki organizowane są wyprzedaże. To oznacza, że odwiedzając sklep regularnie, zawsze można natrafić na coś wyjątkowego – unikatowe perełki vintage, ubrania od znanych projektantów czy codzienne elementy garderoby w atrakcyjnych cenach. Co ważne, ubrania oferowane w VIVE Profit są starannie selekcjonowane i przygotowane do ponownej sprzedaży, dzięki czemu klient zyskuje pewność jakości.

Moda odpowiedzialna i zakupy z charakterem

Już teraz w sklepie można znaleźć pierwsze elementy jesiennej kolekcji – cieplejsze swetry, kurtki i płaszcze, które doskonale sprawdzą się w nadchodzącym sezonie. To dobra okazja, aby przygotować garderobę na chłodniejsze dni, jednocześnie inwestując w ubrania z drugiej ręki, które oprócz walorów estetycznych niosą ze sobą także wymiar ekologiczny. Każda rzecz dostępna w VIVE Profit ma swoją historię, a kupując ją, klienci dają jej kolejne życie i przyczyniają się do zmniejszenia śladu środowiskowego.

VIVE Profit to miejsce stworzone dla osób, które cenią sobie indywidualny styl i świadome zakupy. To propozycja zarówno dla łowców unikatowych perełek vintage, jak i osób, które chcą znaleźć wysokiej jakości ubrania w dobrych cenach. Dzięki bogatej ofercie i regularnym promocjom, zakupy stają się tu nie tylko przyjemnością, ale także okazją do odkrywania rzeczy wyjątkowych.

Nowy sklep VIVE Profit w Krakowie jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00–20:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 16:00. To przestrzeń otwarta dla wszystkich, którzy chcą bawić się modą, szukać inspiracji i tworzyć własne stylizacje w duchu less waste.

VIVE Profit to już ponad 80 sklepów w całej Polsce oraz platforma online viveprofit.pl, gdzie dostępne są tysiące wyselekcjonowanych ubrań i dodatków. Sieć nieustannie rozwija się i udowadnia, że moda z drugiej ręki może być równie atrakcyjna, co zakupy w tradycyjnych butikach, a przy tym o wiele bardziej odpowiedzialna i przyjazna dla środowiska.

