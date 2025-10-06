Kraków pokocha modę z drugiej ręki! Sprawdź nowy VIVE Profit na Bratysławskiej

Nowa przestrzeń dla miłośników second handów

Nowa lokalizacja to przestrzeń, gdzie moda dostaje szansę na drugie życie. Klienci mogą wybierać spośród odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, a także szerokiej gamy dodatków i butów. Oprócz tego w sklepie dostępny jest VIVE BOX, czyli specjalna strefa z artykułami różnego rodzaju – od książek, przez chemię gospodarczą i perfumy, aż po karty podarunkowe. Różnorodność asortymentu sprawia, że każdy, niezależnie od wieku czy stylu, znajdzie coś dla siebie.

Ogromną zaletą zakupów w VIVE Profit jest regularna wymiana towaru. W krakowskim sklepie w każdy piątek na półkach pojawia się nowy asortyment, natomiast w czwartki organizowane są wyprzedaże. To oznacza, że odwiedzając sklep regularnie, zawsze można natrafić na coś wyjątkowego – unikatowe perełki vintage, ubrania od znanych projektantów czy codzienne elementy garderoby w atrakcyjnych cenach. Co ważne, ubrania oferowane w VIVE Profit są starannie selekcjonowane i przygotowane do ponownej sprzedaży, dzięki czemu klient zyskuje pewność jakości.

Moda odpowiedzialna i zakupy z charakterem

Już teraz w sklepie można znaleźć pierwsze elementy jesiennej kolekcji – cieplejsze swetry, kurtki i płaszcze, które doskonale sprawdzą się w nadchodzącym sezonie. To dobra okazja, aby przygotować garderobę na chłodniejsze dni, jednocześnie inwestując w ubrania z drugiej ręki, które oprócz walorów estetycznych niosą ze sobą także wymiar ekologiczny. Każda rzecz dostępna w VIVE Profit ma swoją historię, a kupując ją, klienci dają jej kolejne życie i przyczyniają się do zmniejszenia śladu środowiskowego.

VIVE Profit to miejsce stworzone dla osób, które cenią sobie indywidualny styl i świadome zakupy. To propozycja zarówno dla łowców unikatowych perełek vintage, jak i osób, które chcą znaleźć wysokiej jakości ubrania w dobrych cenach. Dzięki bogatej ofercie i regularnym promocjom, zakupy stają się tu nie tylko przyjemnością, ale także okazją do odkrywania rzeczy wyjątkowych.

Nowy sklep VIVE Profit w Krakowie jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00–20:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 16:00. To przestrzeń otwarta dla wszystkich, którzy chcą bawić się modą, szukać inspiracji i tworzyć własne stylizacje w duchu less waste.

VIVE Profit to już ponad 80 sklepów w całej Polsce oraz platforma online viveprofit.pl, gdzie dostępne są tysiące wyselekcjonowanych ubrań i dodatków. Sieć nieustannie rozwija się i udowadnia, że moda z drugiej ręki może być równie atrakcyjna, co zakupy w tradycyjnych butikach, a przy tym o wiele bardziej odpowiedzialna i przyjazna dla środowiska.

