Kultura, która łączy pokolenia. Tak Fundusze Europejskie odmieniają Małopolskę

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu na najlepszy projekt zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich. Podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej uhonorowani zostali zwycięzcy, których inicjatywy nie tylko modernizują przestrzeń publiczną, ale przede wszystkim zmieniają życie: od kultury i rekreacji przez zdrowie po tworzenie miejsc integracji społecznej. Oto pierwsza część laureatów.

– Fundusze Europejskie to nie tylko liczby i dokumenty. To przede wszystkim ludzie, ich pasja i odwaga w realizowaniu pomysłów, które zmieniają Małopolskę. Każdy z nagrodzonych projektów jest dowodem na to, że wspólnie potrafimy tworzyć region nowoczesny, bezpieczny i przyjazny mieszkańcom – powiedział Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Poznajcie naszych laureatów i inwestycje najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursu, które stały się inspiracją dla całej Małopolski. Oto pierwsza część.

Kultura, która łączy pokolenia – Centrum Kultury w Rudawie

Centrum kultury to przestrzeń, w której spotykają się mieszkańcy wszystkich pokoleń. Pod jednym dachem funkcjonują: filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Ochotnicza Straż Pożarna oraz tętniący energią Klub Seniora „Sami Swoi”. Dzięki temu centrum pełni jednocześnie funkcję domu kultury, miejsca integracji i centrum aktywności społecznej.

Oferta Rudawskiego Centrum Kultury została pomyślana tak, by wspierać rozwój zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Mieszkańcy mogą korzystać z bogatego programu zajęć: od warsztatów plastycznych i rękodzielniczych, przez zajęcia ruchowe, po tematyczne spotkania i cykle edukacyjne.

Instytucja organizuje również liczne koncerty, konkursy, wydarzenia plenerowe oraz akcje charytatywne. W okresie wakacyjnym przygotowywane są także atrakcyjne formy wypoczynku dla najmłodszych.

Inwestycja, zrealizowana z unijnym wsparciem, tchnęła nowe życie w centrum Rudawy, tworząc nowoczesne miejsce spotkań, nauki i integracji. Wszystkie działania instytucji prowadzone są z troską o budowanie relacji, szacunek do lokalnego dziedzictwa i wspieranie potencjału każdego mieszkańca. To miejsce, które inspiruje, integruje i pokazuje to, co w lokalnej kulturze najcenniejsze – z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.

Nowy dom kultury Karpackiej

W Ludźmierzu powstał Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich – nowy oddział Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”. To kolejny laureat konkursu „Wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski. Fundusze Europejskie dla regionu”.

Karpaty to jeden z najbarwniejszych tygli kulturowych Europy. Ich dziedzictwo łączy tradycje Słowacji, Węgier, Austrii, Czech, Serbii, Rumunii, Ukrainy i Polski, tworząc niezwykle różnorodny, wielonarodowy krajobraz kulturowy. Miejsce to zostało stworzone z myślą nie tylko o mieszkańcach Podhala, ale o wszystkich społecznościach karpackiego łuku – dla tych, którzy poszukują swoich korzeni i pragną zgłębiać unikatowe dziedzictwo regionu.

Realizacja projektu była możliwa dzięki imponującemu wsparciu Funduszy Europejskich. Z ponad 34 mln zł przeznaczonych na inwestycję aż 25 mln zł to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a pozostałe ponad 9 mln zł – z budżetu województwa.

To w instytucie spuścizna kulturowa – zarówno ta namacalna, jak tradycyjne stroje, jak i niematerialna, czyli muzyka, opowieści, obrzędy czy taniec – znajduje odpowiednie warunki do dokumentowania. Obiekt wyposażono w specjalistyczny sprzęt do archiwizacji i digitalizacji, co umożliwia prowadzenie profesjonalnych badań, warsztatów i szkoleń. W ramach projektu powstały pracownie: etnograficzna, etnomuzykologiczna, etnochoreograficzna, a także pracownia sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego.

Warsztaty, wystawy, koncerty i spotkania z twórcami pokazują, że kultura ludowa nie jest reliktem przeszłości i stanowi inspirację budującą regionalną tożsamość.

Fundusze, które zmieniają Małopolskę

Pierwsza edycja konkursu udowodniła, że Fundusze Europejskie to inwestycje w ludzi.

Każdy z wyróżnionych projektów zmienia codzienne życie mieszkańców: ułatwia dostęp do kultury i opieki zdrowotnej, rozwija rekreację, wzmacnia lokalną tożsamość, wspiera edukację i integrację społeczną.

To właśnie dzięki takim inicjatywom Małopolska staje się regionem nowoczesnym, przyjaznym i pełnym możliwości – tworzonym wspólnie przez mieszkańców i samorządy.

