Łukasz Kmita nie zostanie prezydentem Krakowa. Kto wystartuje w wyborach z ramienia PiS?

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Może zatem dziwić trochę fakt, że Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu nie ogłosiło kandydata do startu w wyborach o fotel prezydenta miasta Krakowa. Wiele wskazywało na to, że z ramienia partii wystartuje Łukasz Kmita, jednak ten postanowił finalnie zrezygnować z kandydowania.

Łukasz Kmita, według informacji przedstawionych przez Interię, postanowił zrezygnować ze startu w wyborach z powodów finansowych. Warto bowiem przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu nie ustaliło sposobu finansowania kampanii wyborczych, co miało mieć decydujące znaczenie dla Kmity przy podejmowaniu przez niego decyzji o rezygnacji.

Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta Krakowa?

Kto zatem będzie kandydował z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta miasta Krakowa? Wiemy już, że nie będzie to Łukasz Kmita, ani Małgorzata Wasserman, która cieszyła się przecież sporą przychylnością ze strony wyborców podczas ubiegłych wyborów samorządowych. Skontaktowaliśmy się z biurem poselskim partii i wiele wskazuje na to, że nazwisko oficjalnego kandydata poznamy do końca bieżącego tygodnia. Do tego czasu dokładne personalia będą tylko w sferze domysłów. O wszystkim będziemy na bieżąco informować.

Najlepsze pomysły na ferie zimowe 2024 w Krakowie. Na jakie półkolonie można zapisać dziecko?

Studniówka 2024 VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.