Małopolska wieś zachwyca ludzi na całym świecie. Ich uwagę przykuwa jedna rzecz

Cudze chwalicie...

"Cudze chwalicie, swego nie znacie" to jedno ze znanych polskich przysłów, które zostało podparte wieloma dowodami. Często zachwycamy się różnymi egzotycznymi miejscami, a okazuje się, że w Polsce również ich nie brakuje. I co najciekawsze - często zauważają je ludzie, którzy mieszkają w najdalszych zakątkach świata. Jednym z takich miejsc jest wieś położona w Małopolsce, która wywołuje ogromny podziw wśród pasjonatów podróży i fotografów. Co jest w niej tak wyjątkowego?