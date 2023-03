Małopolski sejmik przyjął apel w obronie Jana Pawła II. Nikt się nie sprzeciwił

Sejmik broni dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Jednogłośna decyzja

Małopolski sejmik przyjął apel w sprawie poszanowania godności i obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II – Patrona Małopolski. W tekście radni między innymi przypomnieli pielgrzymki papieża do Polski, stwierdzając, że każda z nich "była czasem niezwykłych rekolekcji, okazją do przemyślenia na nowo naszego życia, postawy wobec świata, wobec bliźnich." Radni wspomnieli również o hołdzie górali, złożonym papieżowi w 1997 roku w Zakopanem i sprzeciwili się "podważaniu świętości życia i nauczania Papieża Polaka". Apel został przyjęty jednogłośnie.

- Dziękuję wszystkim radnym, szefom klubów opozycyjnych o jednomyślność w tej sprawie. Po raz kolejny pokazujemy, że w tak ważnych dla województwa sprawach mówimy jednym głosem - powiedział Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

Pełna treść apelu małopolskiego sejmiku

- 22 października 1978 roku podczas mszy inaugurującej pontyfikat, Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział historyczne: „Nie Lękajcie się!”. Wlał na nowo w serca milionów ludzi na całym świecie, także w serca milionów Polaków, otuchę i nadzieję. Nie mamy wątpliwości, że to także Jemu w znacznym stopniu zawdzięczamy te fundamentalne zmiany w naszej części Europy, które u progu lat 90. XX wieku sprawiły, że nasza Ojczyzna stała się krajem wolnym i suwerennym. Każda z Jego pielgrzymek do Ojczyzny była dla nas czasem niezwykłych rekolekcji, okazją do przemyślenia na nowo naszego życia, postawy wobec świata, wobec bliźnich. Był dla nas prawdziwym ojcem i nauczycielem. W Zakopanem, 6 czerwca 1997 roku usłyszeliśmy od Niego słowa: „na was zawsze można liczyć”, które tak mocno zakorzeniły się w naszych sercach. Dzisiaj nie możemy pozostać obojętni. Niech usłyszy to cała Polska i świat: sprzeciwiamy się podważaniu świętości życia i nauczania Papieża Polaka! Wzywamy wszystkich do poszanowania godności i dobrego imienia naszego świętego patrona. Jesteśmy dumni, że Papież Polak jest patronem Województwa Małopolskiego, ale też wielu samorządów, instytucji i organizacji. Po przeszło 25 latach przypominamy słowa Hołdu Górali Polskich: przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie, mocno trwać w wierze i tradycji. Święty Janie Pawle II Wielki – nie lękamy się!

