Małopolski Tele-Anioł 2.0 – wsparcie dla potrzebujących i ich najbliższych

Projekt z aniołem w tle, pod którego skrzydłami znajdują schronienie osoby potrzebujące pomocy, niesamodzielne, starsze i samotne, to największy projekt teleopiekuńczy w Polsce. To projekt, który realnie zmienia życie osób niesamodzielnych – daje im poczucie bezpieczeństwa, wsparcie i szansę na godne funkcjonowanie w swoim środowisku. Jesteśmy dumni, że Małopolska może być liderem w tak nowoczesnym podejściu do opieki społecznej – podkreśla Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Efekt domina, czyli viral marketing po małopolsku

I to się właśnie tak zaczyna. Syn Pana Janusza pracuje w Suchej Beskidzkiej, z kolei jego kolega jest jednym z ratowników w Centrum Tele-Opieki i to właśnie on polecił mu udział w projekcie. I tak Pan Janusz stał się jednym z kilku tysięcy podopiecznych Tele-Anioła, a odkąd założył opaskę bezpieczeństwa zdążył już podzielić się anielskim dobrem z kolegą, który szukał opieki dla mamy.

Pan Janusz, bohater naszej kampanii „Fundusze Europejskie. Wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski”, ma problemy z chodzeniem, dlatego bardzo ceni pomoc, jaką dostał w ramach projektu.

– Przychodzi do mnie Pani, która pomaga w sprzątaniu, robieniu zakupów, czy załatwianiu drobnych spraw urzędowych. To bardzo pomocne w codziennym życiu, podobnie jak możliwość rozmowy z drugim człowiekiem – podkreśla.

W jego opinii to dobrze i sprawnie zorganizowana pomoc.

– Jeśli mam rozładowaną opaskę to od razu dostaję telefon z Centrum, a jak nie odbieram, to dzwonią do syna, czy córki – dodaje Pan Janusz.

Opaska, która ratuje życie

Na szczęście jeszcze nie zdarzyło się, żeby sytuacja zmusiła go do skorzystania z przycisku SOS.

– Z opaską jestem bezpieczny i nie czuję się samotny. To takie małe proste urządzenie, a może uratować życie – zaznacza Pan Janusz.

Małopolski Tele-Anioł 2.0 oferuje kompleksowe wsparcie obejmujące całodobową teleopiekę dla 8 000 niesamodzielnych osób oraz dodatkowe usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzką dla 2 500 uczestników, wśród których znalazł się Pan Janusz.

Nieoceniona pomoc dla rodzin

Opaska życia oraz dodatkowe usługi opiekuńcze i sąsiedzkie sprawiają, że członkowie rodzin, którzy mieszkają daleko od swoich niesamodzielnych bliskich, są spokojni o ich bezpieczeństwo i komfort życia.

Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespołem Placówek Caritas w Proszowicach oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.

Jak dołączyć do projektu?

Sprawdź na stronie internetowej www.malopolska.pl/teleaniol.

Projekt Małopolski Tele-Anioł 2.0 to dofinansowana z Funduszy Europejskich operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski.

