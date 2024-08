Coś dla relaksu!

To uzdrowisko nazywają rajem na ziemi. Przez lata niedoceniane, dziś niezwykle popularne. Atrakcji nie brakuje

Choć przez lata była niedoceniana i przyćmiona innymi znanymi uzdrowiskami, to dziś położona wśród pienińskich szczytów, pagórków i pięknych potoków zachwyca coraz więcej osób. Szczawnica, bowiem to o niej mowa, stała się w ostatnich latach chętnie odwiedzanym uzdrowiskiem. Co zastaniemy na miejscu? Jakie atrakcje oferuje miejscowość dla kuracjuszy i turystów?