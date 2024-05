Matura 2024: angielski rozszerzony formuła 2023. Odpowiedzi i arkusz CKE do pobrania [NOWA FORMUŁA 13.05.2024]

Matura 2024 wciąż trwa.Tegoroczni maturzyści mają już za sobą egzaminy z języka polskiego, matematyki, a także z części języków obcych. W poniedziałek uczniowie mierzyli się z językiem angielskim. To jednak wciąż nie koniec zmagań z egzaminem dojrzałości. We wtorek, 13 maja tegoroczni absolwenci szkół średnich przystępują do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym w formule 2023 i starej formule 2015. O godz. 9:00 uczniowie otrzymają arkusze CKE z zadaniami maturalnymi. Na ich rozwiązanie będą mieli 180 minut.

Arkusze CKE, pytania i odpowiedzi z biologii. Sprawdź, jakie zadania pojawiły się na maturze z biologii na poziomie rozszerzonym!

Do powtórzenia materiału przed egzaminem niezwykle przydatne mogą okazać się arkusze CKE z lat ubiegłych. Sprawdź, z jakimi zadaniami mierzyli się maturzyści z poprzednich lat!

Matura 2024: biologia na poziomie rozszerzonym - relacja na żywo

Z jakimi zadaniami muszą zmierzyć się tegoroczni maturzyści podczas egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym? Czy pojawiły się przecieki? Jak uczniowie komentują na bieżąco egzamin maturalny w mediach społecznościowych? I co bardzo ważne - jakie są sugerowane rozwiązania zadań na maturze 2024 z biologii? Tego dowiecie się z naszej relacji na żywo, w której na bieżąco przekazujemy najnowsze doniesienia ze szkół. Bądźcie z nami!

