Matura 2024 trwa w najlepsze. To prawdziwy maraton egzaminacyjny! Tegoroczni maturzyści mają już za sobą egzaminy z języka polskiego, matematyki na poziomie podstawowym, a także z części języków obcych czy biologii. To jednak wciąż nie koniec zmagań z egzaminem dojrzałości. W środę, 15 maja tegoroczni absolwenci szkół średnich znów przystępują do egzaminu z matematyki. Tym razem na poziomie rozszerzonym w formule 2023 i "starej" formule 2015. O godz. 9:00 uczniowie otrzymają arkusze CKE z zadaniami maturalnymi. Na ich rozwiązanie będą mieli 180 minut.

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego? Dobrą metodą jest sprawdzenie, z jakimi zadaniami mierzyli się starsi koledzy i koleżanki w latach ubiegłych. Zobaczcie arkusze CKE z matematyki na poziomie rozszerzonym z sugerowanymi odpowiedziami z ostatnich lat!

Matura 2024: matematyka na poziomie rozszerzonym - relacja na żywo

Z jakimi zadaniami muszą zmierzyć się tegoroczni maturzyści podczas egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym? Jakie są przewidywania uczniów na temat tego, co znajdzie się w arkuszach CKE? Czy pojawiły się przecieki? Jak uczniowie komentują na bieżąco egzamin maturalny w mediach społecznościowych? I co bardzo ważne - jakie są sugerowane rozwiązania zadań, z którymi maturzyści mierzą się na maturze 2024 z matematyki na poziomie rozszerzonym? Odpowiedzi na te, a także wiele innych pytań znajdziecie w naszej relacji na żywo, w której na bieżąco przekazujemy najnowsze doniesienia z sal egzaminacyjnych. Bądźcie z nami!

